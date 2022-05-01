Финляндия - Норвегия 13 Мая прямая трансляция
Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
13 мая 2022, пятница. 20:20 МСК. ЧМ-2022, Группа B
0'
20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - Норвегия, которое состоится 13 Мая 2022 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финляндия
Норвегия
История личных встреч
|25.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа B
|5 : 2
|08.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа B
|7 : 0
|16.02.2018
|Олимпийские игры 2018
|Группа C. Тур 2
|5 : 1
|13.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа B
|2 : 3 ОТ
|04.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа B. Тур 3
|0 : 5
|14.02.2014
|Олимпийские игры 2014
|Группа B. Тур 2
|1 : 6
|12.05.2011
|ЧМ-2011
|1/4 финала
|4 : 1
|25.04.2009
|ЧМ-2009
|Группа D. Тур 1
|0 : 5
|05.05.2008
|ЧМ-2008
|Группа C. Тур 2
|3 : 2 ОТ
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Канада
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Германия
|0
|0
| 3
1/4 финала
|Швейцария
|0
|0
| 4
1/4 финала
|Словакия
|0
|0
|5
|Дания
|0
|0
|6
|Казахстан
|0
|0
|7
|Италия
|0
|0
| 8
Зона вылета
|Франция
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Финляндия
|0
|0
| 2
1/4 финала
|США
|0
|0
| 3
1/4 финала
|Чехия
|0
|0
| 4
1/4 финала
|Швеция
|0
|0
|5
|Латвия
|0
|0
|6
|Норвегия
|0
|0
|7
|Великобритания
|0
|0
| 8
Зона вылета
|Австрия
|0
|0