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Финляндия - Норвегия 13 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
13 мая 2022, пятница. 20:20 МСК. ЧМ-2022, Группа B
Финляндия
Норвегия

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - Норвегия, которое состоится 13 Мая 2022 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Финляндия
      Норвегия
      История личных встреч
      25.05.2021 ЧМ-2021 Группа B Финляндия5 : 2Норвегия
      08.05.2018 ЧМ-2018 Группа B Финляндия7 : 0Норвегия
      16.02.2018 Олимпийские игры 2018 Группа C. Тур 2 Финляндия5 : 1Норвегия
      13.05.2017 ЧМ-2017 Группа B Норвегия2 : 3 ОТФинляндия
      04.05.2015 ЧМ-2015 Группа B. Тур 3 Норвегия0 : 5Финляндия
      14.02.2014 Олимпийские игры 2014 Группа B. Тур 2 Норвегия1 : 6Финляндия
      12.05.2011 ЧМ-2011 1/4 финала Финляндия4 : 1Норвегия
      25.04.2009 ЧМ-2009 Группа D. Тур 1 Норвегия0 : 5Финляндия
      05.05.2008 ЧМ-2008 Группа C. Тур 2 Финляндия3 : 2 ОТНорвегия
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Канада0 0
      2
      1/4 финала
      		Германия0 0
      3
      1/4 финала
      		Швейцария0 0
      4
      1/4 финала
      		Словакия0 0
      5 Дания0 0
      6 Казахстан0 0
      7 Италия0 0
      8
      Зона вылета
      		Франция0 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Финляндия0 0
      2
      1/4 финала
      		США0 0
      3
      1/4 финала
      		Чехия0 0
      4
      1/4 финала
      		Швеция0 0
      5 Латвия0 0
      6 Норвегия0 0
      7 Великобритания0 0
      8
      Зона вылета
      		Австрия0 0

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