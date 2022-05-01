Германия - Канада 13 Мая прямая трансляция
Стадион: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 8200
13 мая 2022, пятница. 20:20 МСК. ЧМ-2022, Группа A
0'
20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия - Канада, которое состоится 13 Мая 2022 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия
Канада
История личных встреч
|10.02.2022
|Олимпийские игры 2022 (м)
|Группа A
|5 : 1
|24.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа B
|3 : 1
|18.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа A
|8 : 1
|15.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа B
|3 : 0
|23.02.2018
|Олимпийские игры 2018
|1/2 финала
|3 : 4
|18.05.2017
|ЧМ-2017
|1/4 финала
|2 : 1
|12.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа B. Тур 4
|5 : 2
|03.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа A. Тур 2
|10 : 0
|24.02.2010
|Олимпийские игры 2010
|Квалификация
|8 : 2
|10.05.2008
|ЧМ-2008
|Группа F. Тур 2
|1 : 10
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Германия — Канада. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 20:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Канада
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Германия
|0
|0
| 3
1/4 финала
|Швейцария
|0
|0
| 4
1/4 финала
|Словакия
|0
|0
|5
|Дания
|0
|0
|6
|Казахстан
|0
|0
|7
|Италия
|0
|0
| 8
Зона вылета
|Франция
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Финляндия
|0
|0
| 2
1/4 финала
|США
|0
|0
| 3
1/4 финала
|Чехия
|0
|0
| 4
1/4 финала
|Швеция
|0
|0
|5
|Латвия
|0
|0
|6
|Норвегия
|0
|0
|7
|Великобритания
|0
|0
| 8
Зона вылета
|Австрия
|0
|0