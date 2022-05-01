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Германия - Канада 13 Мая прямая трансляция

Стадион: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 8200
13 мая 2022, пятница. 20:20 МСК. ЧМ-2022, Группа A
Германия
Канада

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия - Канада, которое состоится 13 Мая 2022 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Германия
      Канада
      История личных встреч
      10.02.2022 Олимпийские игры 2022 (м) Группа A Канада5 : 1Германия
      24.05.2021 ЧМ-2021 Группа B Германия3 : 1Канада
      18.05.2019 ЧМ-2019 Группа A Канада8 : 1Германия
      15.05.2018 ЧМ-2018 Группа B Канада3 : 0Германия
      23.02.2018 Олимпийские игры 2018 1/2 финала Канада3 : 4Германия
      18.05.2017 ЧМ-2017 1/4 финала Канада2 : 1Германия
      12.05.2016 ЧМ-2016 Группа B. Тур 4 Канада5 : 2Германия
      03.05.2015 ЧМ-2015 Группа A. Тур 2 Канада10 : 0Германия
      24.02.2010 Олимпийские игры 2010 Квалификация Канада8 : 2Германия
      10.05.2008 ЧМ-2008 Группа F. Тур 2 Германия1 : 10Канада
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Германия — Канада. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 20:20 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Канада0 0
      2
      1/4 финала
      		Германия0 0
      3
      1/4 финала
      		Швейцария0 0
      4
      1/4 финала
      		Словакия0 0
      5 Дания0 0
      6 Казахстан0 0
      7 Италия0 0
      8
      Зона вылета
      		Франция0 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Финляндия0 0
      2
      1/4 финала
      		США0 0
      3
      1/4 финала
      		Чехия0 0
      4
      1/4 финала
      		Швеция0 0
      5 Латвия0 0
      6 Норвегия0 0
      7 Великобритания0 0
      8
      Зона вылета
      		Австрия0 0

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