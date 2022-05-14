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Ростов - Химки 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
14 мая 2022, суббота. 16:30 МСК. Россия - Премьер-Лига, 29-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
Ростов
Химки

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Химки, которое состоится 14 Мая 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ростов
      Ростов-на-Дону
      Химки
      Химки
      Главные тренеры
      Россия Валерий Георгиевич Карпин
      Россия Сергей Николаевич Юран
      История личных встреч
      08.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Химки1 : 1Ростов
      12.03.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Химки1 : 0Ростов
      25.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Ростов0 : 2Химки
      09.08.2009 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Ростов2 : 0Химки
      03.04.2009 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Химки0 : 1Ростов
      21.09.2007 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Химки1 : 0Ростов
      19.05.2007 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Ростов1 : 1Химки
      20.09.2006 Кубок России 1/16 финала Ростов0 : 1Химки
      02.07.2006 Кубок России 1/16 финала Химки0 : 2Ростов
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РПЛ: «Ростов» — «Химки». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит28197265-266476,2
      2 Сочи29165849-295360,9
      3 Динамо М28164849-335261,9
      4 ЦСКА28145938-284756,0
      5 Краснодар28137840-294654,8
      6 Локомотив М28128839-364452,4
      7 Крылья Советов281251139-344148,8
      8 Ахмат281221434-373845,2
      9 Спартак М281071135-383744,0
      10 Ростов28981145-463541,7
      11 Нижний Новгород29791325-393034,5
      12 Химки286111131-442934,5
      13
      Стыковая зона
      		Рубин28851533-512934,5
      14
      Стыковая зона
      		Урал28691322-342732,1
      15
      Зона вылета
      		Уфа284121225-382428,6
      16
      Зона вылета
      		Арсенал28581528-552327,4

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