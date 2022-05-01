Онлайн трансляции
Пятница 13 мая
Суббота 14 мая
Свернуть список

Локомотив - Динамо 14 Мая прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
14 мая 2022, суббота. 16:30 МСК. Россия - Премьер-Лига, 29-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
Локомотив МДинамо М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив - Динамо, которое состоится 14 Мая 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Локомотив М
      Москва
      Динамо М
      Москва
      Главные тренеры
      Россия Заур Залимбиевич Хапов
      Германия Сандро Шварц
      История личных встреч
      27.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Динамо М1 : 1Локомотив М
      08.05.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Локомотив М0 : 0Динамо М
      08.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Динамо М5 : 1Локомотив М
      07.06.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Локомотив М1 : 1Динамо М
      01.12.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Локомотив М1 : 2Динамо М
      18.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Динамо М1 : 2Локомотив М
      30.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Динамо М0 : 1Локомотив М
      14.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Локомотив М1 : 1Динамо М
      14.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Динамо М0 : 4Локомотив М
      01.10.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Локомотив М3 : 0Динамо М
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Динамо». Начало московского дерби запланировано на 16:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит28197265-266476,2
      2 Сочи29165849-295360,9
      3 Динамо М28164849-335261,9
      4 ЦСКА28145938-284756,0
      5 Краснодар28137840-294654,8
      6 Локомотив М28128839-364452,4
      7 Крылья Советов281251139-344148,8
      8 Ахмат281221434-373845,2
      9 Спартак М281071135-383744,0
      10 Ростов28981145-463541,7
      11 Нижний Новгород29791325-393034,5
      12 Химки286111131-442934,5
      13
      Стыковая зона
      		Рубин28851533-512934,5
      14
      Стыковая зона
      		Урал28691322-342732,1
      15
      Зона вылета
      		Уфа284121225-382428,6
      16
      Зона вылета
      		Арсенал28581528-552327,4

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2021
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close