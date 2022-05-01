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Ахмат - Крылья Советов 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
14 мая 2022, суббота. 19:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 29-й тур
Главный судья: Алексей Амелин (Тула, Россия);
Ахмат
Крылья Советов

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Крылья Советов, которое состоится 14 Мая 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ахмат
      Грозный
      Крылья Советов
      Самара
      Главные тренеры
      Россия Андрей Викторович Талалаев
      Россия Игорь Витальевич Осинькин
      История личных встреч
      25.07.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Крылья Советов1 : 2Ахмат
      21.04.2021 Кубок России 1/2 финала Ахмат0 : 0 1 : 4Крылья Советов
      19.06.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Крылья Советов2 : 4Ахмат
      21.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Ахмат1 : 1Крылья Советов
      11.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Ахмат2 : 1Крылья Советов
      10.11.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Крылья Советов1 : 2Ахмат
      21.05.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Крылья Советов1 : 3Ахмат
      31.07.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Ахмат1 : 0Крылья Советов
      01.05.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Ахмат0 : 1Крылья Советов
      18.10.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Крылья Советов0 : 2Ахмат
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит28197265-266476,2
      2 Сочи29165849-295360,9
      3 Динамо М28164849-335261,9
      4 ЦСКА28145938-284756,0
      5 Краснодар28137840-294654,8
      6 Локомотив М28128839-364452,4
      7 Крылья Советов281251139-344148,8
      8 Ахмат281221434-373845,2
      9 Спартак М281071135-383744,0
      10 Ростов28981145-463541,7
      11 Нижний Новгород29791325-393034,5
      12 Химки286111131-442934,5
      13
      Стыковая зона
      		Рубин28851533-512934,5
      14
      Стыковая зона
      		Урал28691322-342732,1
      15
      Зона вылета
      		Уфа284121225-382428,6
      16
      Зона вылета
      		Арсенал28581528-552327,4

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