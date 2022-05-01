Ахмат - Крылья Советов 14 Мая прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
14 мая 2022, суббота. 19:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 29-й тур
Главный судья: Алексей Амелин (Тула, Россия);
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Крылья Советов, которое состоится 14 Мая 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|25.07.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|1 : 2
|21.04.2021
|Кубок России
|1/2 финала
|0 : 0 1 : 4
|19.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|2 : 4
|21.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|1 : 1
|11.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|2 : 1
|10.11.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|1 : 2
|21.05.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|1 : 3
|31.07.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|1 : 0
|01.05.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 26
|0 : 1
|18.10.2015
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|0 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|76,2
|2
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|60,9
|3
|Динамо М
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|61,9
|4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|56,0
|5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|54,8
|6
|Локомотив М
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|52,4
|7
|Крылья Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|48,8
|8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|45,2
|9
|Спартак М
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|44,0
|10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|41,7
|11
|Нижний Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|34,5
|12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|34,5
| 13
Стыковая зона
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|34,5
| 14
Стыковая зона
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|32,1
| 15
Зона вылета
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|28,6
| 16
Зона вылета
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|27,4