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Эспаньол - Валенсия 14 Мая прямая трансляция

Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40500
14 мая 2022, суббота. 19:30 МСК. Испания - Примера, 37-й тур
Эспаньол
Валенсия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Валенсия, которое состоится 14 Мая 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 37-й тур, оно проводится на стадионе: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Эспаньол
      Барселона
      Валенсия
      Валенсия
      Главные тренеры
      Испания Висенте Перис Морено
      Испания Хосе Бордалас
      История личных встреч
      31.12.2021 Испания - Примера Тур 19 Валенсия1 : 2Эспаньол
      16.07.2020 Испания - Примера Тур 37 Валенсия1 : 0Эспаньол
      02.11.2019 Испания - Примера Тур 12 Эспаньол1 : 2Валенсия
      17.02.2019 Испания - Примера Тур 24 Валенсия0 : 0Эспаньол
      26.08.2018 Испания - Примера Тур 2 Эспаньол2 : 0Валенсия
      08.04.2018 Испания - Примера Тур 31 Валенсия1 : 0Эспаньол
      19.11.2017 Испания - Примера Тур 12 Эспаньол0 : 2Валенсия
      13.05.2017 Испания - Примера Тур 37 Эспаньол0 : 1Валенсия
      15.01.2017 Испания - Примера Тур 18 Валенсия2 : 1Эспаньол
      13.02.2016 Испания - Примера Тур 24 Валенсия2 : 1Эспаньол
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид36266479-308477,8
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона36219668-367266,7
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетико М36207962-416762,0
      4
      Лига чемпионов
      		Севилья361715451-296661,1
      5
      Лига Европы
      		Бетис361871160-406156,5
      6
      Лига Европы
      		Реал Сосьедад361611937-345954,6
      7
      Квалификация Лиги конференций
      		Вильярреал3615111060-355651,9
      8 Атлетик Б3613131041-355248,1
      9 Осасуна3612111337-474743,5
      10 Валенсия3610141245-524440,7
      11 Сельта3611101542-414339,8
      12 Райо Вальекано361191636-444238,9
      13 Эспаньол3610101639-524037,0
      14 Эльче361091737-503936,1
      15 Хетафе368141432-383835,2
      16 Гранада368131544-593734,3
      17 Кадис367141533-503532,4
      18
      Зона вылета
      		Мальорка36891932-623330,6
      19
      Зона вылета
      		Алавес36872130-613128,7
      20
      Зона вылета
      		Леванте366111944-732926,9

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