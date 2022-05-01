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Арминия - Лейпциг 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Шюко-Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
14 мая 2022, суббота. 16:30 МСК. Германия - Бундеслига, 34-й тур
Арминия
РБ Лейпциг

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арминия - РБ Лейпциг, которое состоится 14 Мая 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Шюко-Арена (Билефельд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Арминия
      Билефельд
      РБ Лейпциг
      Лейпциг
      Главные тренеры
      Германия Марко Костман (и.о.)
      Германия Доменико Тедеско
      История личных встреч
      18.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 17 РБ Лейпциг0 : 2Арминия
      19.03.2021 Германия - Бундеслига Тур 26 Арминия0 : 1РБ Лейпциг
      28.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 9 РБ Лейпциг2 : 1Арминия
      29.04.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 32 РБ Лейпциг1 : 1Арминия
      21.11.2015 Германия - Вторая Бундеслига Тур 15 Арминия0 : 1РБ Лейпциг
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария33244595-357676,8
      2
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д33213983-516666,7
      3
      Лига чемпионов
      		Байер33187878-466161,6
      4
      Лига чемпионов
      		РБ Лейпциг331761071-365757,6
      5
      Лига Европы
      		Фрайбург331510857-445555,6
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Унион33159947-425454,5
      7 Кёльн331410951-475252,5
      8 Хоффенхайм331371357-554646,5
      9 Майнц331361448-434545,5
      10 Боруссия М331191349-604242,4
      11 Бохум331261536-494242,4
      12 Айнтрахт Ф3310111243-474141,4
      13 Вольфсбург331251641-524141,4
      14 Аугсбург33981637-553535,4
      15 Герта33961836-693333,3
      16
      Стыковая зона
      		Штутгарт336121539-583030,3
      17
      Зона вылета
      		Арминия335121626-522727,3
      18
      Зона вылета
      		Гройтер Фюрт33392127-801818,2

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