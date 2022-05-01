Эмполи - Салернитана 14 Мая прямая трансляция
Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
14 мая 2022, суббота. 16:00 МСК. Италия - Серия А, 37-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Салернитана, которое состоится 14 Мая 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Салернитана
Салерно
Главные тренеры
|Аурелио Андреацолли
|Давиде Никола
История личных встреч
|23.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 9
|2 : 4
|07.05.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 37
|2 : 0
|17.01.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 18
|5 : 0
|24.07.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 36
|2 : 4
|21.12.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 17
|1 : 1
|29.03.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 33
|2 : 0
|28.10.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 12
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|36
|24
|8
|4
|64-31
|80
|74,1
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|36
|23
|9
|4
|78-31
|78
|72,2
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|36
|22
|7
|7
|68-31
|73
|67,6
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|36
|20
|9
|7
|55-33
|69
|63,9
| 5
Лига Европы
|Лацио
|36
|18
|8
|10
|72-53
|62
|57,4
| 6
Лига Европы
|Рома
|36
|17
|8
|11
|55-42
|59
|54,6
| 7
Лига конференций
|Фиорентина
|36
|18
|5
|13
|56-47
|59
|54,6
|8
|Аталанта
|36
|16
|11
|9
|65-45
|59
|54,6
|9
|Верона
|36
|14
|10
|12
|62-55
|52
|48,1
|10
|Торино
|36
|12
|11
|13
|45-38
|47
|43,5
|11
|Сассуоло
|36
|12
|11
|13
|61-62
|47
|43,5
|12
|Удинезе
|36
|10
|14
|12
|55-55
|44
|40,7
|13
|Болонья
|36
|11
|10
|15
|42-52
|43
|39,8
|14
|Эмполи
|36
|9
|10
|17
|48-69
|37
|34,3
|15
|Сампдория
|36
|9
|6
|21
|42-59
|33
|30,6
|16
|Специя
|36
|9
|6
|21
|38-66
|33
|30,6
|17
|Салернитана
|36
|7
|9
|20
|32-73
|30
|27,8
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|36
|6
|11
|19
|33-65
|29
|26,9
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|36
|4
|16
|16
|27-56
|28
|25,9
| 20
Зона вылета
|Венеция
|36
|6
|7
|23
|33-68
|25
|23,1