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Труа - Ланс 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Стад де л'Об (Труа, Франция), вместимость: 21877
14 мая 2022, суббота. 22:00 МСК. Франция - Лига 1, 37-й тур
Труа
Ланс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Труа - Ланс, которое состоится 14 Мая 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де л'Об (Труа, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Труа
      Труа
      Ланс
      Ланс
      Главные тренеры
      Франция Брюно Ирл
      Франция Франк Эз
      История личных встреч
      05.11.2021 Франция - Лига 1 Тур 13 Ланс4 : 0Труа
      04.02.2020 Франция - Лига 2 Тур 23 Ланс1 : 0Труа
      24.08.2019 Франция - Лига 2 Тур 5 Труа2 : 0Ланс
      13.08.2019 Франция - Кубок лиги 1-й раунд Труа1 : 2Ланс
      24.05.2019 Франция - Лига 2 Труа1 : 2 ДВЛанс
      28.01.2019 Франция - Лига 2 Тур 22 Труа1 : 0Ланс
      18.08.2018 Франция - Лига 2 Тур 4 Ланс2 : 0Труа
      07.02.2018 Кубок Франции 1/8 финала Ланс1 : 0Труа
      03.02.2017 Франция - Лига 2 Тур 23 Ланс0 : 0Труа
      26.08.2016 Франция - Лига 2 Тур 5 Труа1 : 1Ланс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ36248481-368074,1
      2
      Лига чемпионов
      		Марсель36208859-366863,0
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Монако36198959-366560,2
      4
      Лига Европы
      		Ницца361971048-3163-159,3
      5
      Лига конференций
      		Ренн361951278-386257,4
      6 Страсбург361612859-396055,6
      7 Ланс3616101057-455853,7
      8 Лион3615111061-4855-151,9
      9 Нант361591252-445450,0
      10 Лилль3613121143-455147,2
      11 Брест361391445-494844,4
      12 Реймс3610131339-404339,8
      13 Монпелье361271749-554339,8
      14 Анже369111642-543835,2
      15 Труа369101735-493734,3
      16 Клермон36991837-663633,3
      17 Лорьян368101834-623431,5
      18
      Стыковая зона
      		Сент-Этьен367101940-743128,7
      19
      Зона вылета
      		Метц365131834-642825,9
      20
      Зона вылета
      		Бордо365121948-892725,0

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