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Сент-Этьен - Реймс 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 42000
14 мая 2022, суббота. 22:00 МСК. Франция - Лига 1, 37-й тур
Сент-Этьен
Реймс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - Реймс, которое состоится 14 Мая 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сент-Этьен
      Сент-Этьен
      Реймс
      Реймс
      Главные тренеры
      Франция Паскаль Дюпра
      Испания Оскар Гарсия
      История личных встреч
      11.12.2021 Франция - Лига 1 Тур 18 Реймс2 : 0Сент-Этьен
      20.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 26 Сент-Этьен1 : 1Реймс
      09.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 19 Реймс3 : 1Сент-Этьен
      23.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 26 Сент-Этьен1 : 1Реймс
      08.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 17 Реймс3 : 1Сент-Этьен
      21.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 33 Реймс0 : 2Сент-Этьен
      10.11.2018 Франция - Лига 1 Тур 13 Сент-Этьен2 : 0Реймс
      24.01.2016 Франция - Лига 1 Тур 22 Реймс1 : 1Сент-Этьен
      31.10.2015 Франция - Лига 1 Тур 12 Сент-Этьен3 : 0Реймс
      10.01.2015 Франция - Лига 1 Тур 20 Реймс1 : 2Сент-Этьен
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ36248481-368074,1
      2
      Лига чемпионов
      		Марсель36208859-366863,0
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Монако36198959-366560,2
      4
      Лига Европы
      		Ницца361971048-3163-159,3
      5
      Лига конференций
      		Ренн361951278-386257,4
      6 Страсбург361612859-396055,6
      7 Ланс3616101057-455853,7
      8 Лион3615111061-4855-151,9
      9 Нант361591252-445450,0
      10 Лилль3613121143-455147,2
      11 Брест361391445-494844,4
      12 Реймс3610131339-404339,8
      13 Монпелье361271749-554339,8
      14 Анже369111642-543835,2
      15 Труа369101735-493734,3
      16 Клермон36991837-663633,3
      17 Лорьян368101834-623431,5
      18
      Стыковая зона
      		Сент-Этьен367101940-743128,7
      19
      Зона вылета
      		Метц365131834-642825,9
      20
      Зона вылета
      		Бордо365121948-892725,0

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