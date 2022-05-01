Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 14 Мая прямая трансляция
Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
14 мая 2022, суббота. 17:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
0'
45'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест, которое состоится 14 Мая 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Главные тренеры
|Пол Хекингботтом
|Стивен Купер
История личных встреч
|04.03.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 36
|1 : 1
|02.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 16
|1 : 1
|19.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 43
|2 : 0
|03.11.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 16
|1 : 0
|17.03.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 38
|0 : 0
|30.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 11
|2 : 1
|16.02.2014
|Кубок Англии
|1/8 финала
|3 : 1