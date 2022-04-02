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Энергетик-БГУ - Минск 14 Мая прямая трансляция

Стадион: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь), вместимость: 1500
14 мая 2022, суббота. 16:00 МСК. Беларусь - Высшая лига, 8-й тур
Энергетик-БГУ
Минск

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энергетик-БГУ - Минск, которое состоится 14 Мая 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Энергетик-БГУ
      Минск
      Минск
      Минск
      Главные тренеры
      БеларусьПавел Петрович Родненок
      БеларусьВадим Викторович Скрипченко
      История личных встреч
      06.11.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 28 Энергетик-БГУ1 : 1Минск
      17.06.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 13 Минск2 : 1Энергетик-БГУ
      19.07.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 18 Минск2 : 1Энергетик-БГУ
      05.04.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 3 Энергетик-БГУ2 : 0Минск
      27.09.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 23 Минск1 : 6Энергетик-БГУ
      17.05.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 8 Энергетик-БГУ3 : 3Минск
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ761016-41990,5
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо Мн74309-41571,4
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ741214-81361,9
      4 Минск741211-81361,9
      5 Слуцк73319-71257,1
      6 Шахтёр С73319-41257,1
      7 Ислочь733112-81257,1
      8 Славия-Мозырь731311-91047,6
      9 Гомель73049-10942,9
      10 Неман72329-10942,9
      11 Торпедо-БелАЗ72146-11733,3
      12 Белшина71337-11628,6
      13 Витебск71337-12628,6
      14
      Стыковая зона
      		Арсенал70434-8419,0
      15
      Зона вылета
      		Динамо-Брест70346-12314,3
      16
      Зона вылета
      		Днепр М70162-1514,8

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