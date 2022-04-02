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Динамо-Брест - Белшина 14 Мая прямая трансляция

Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
14 мая 2022, суббота. 18:00 МСК. Беларусь - Высшая лига, 8-й тур
Динамо-Брест
Белшина

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Белшина, которое состоится 14 Мая 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Динамо-Брест
      Брест
      Белшина
      Бобруйск
      Главные тренеры
      БеларусьСергей Петрович Ковальчук
      БеларусьАльберт Владимирович Рыбак
      История личных встреч
      21.08.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 22 Динамо-Брест1 : 2Белшина
      03.05.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 7 Белшина0 : 3Динамо-Брест
      13.08.2016 Беларусь - Высшая лига Тур 18 Динамо-Брест2 : 1Белшина
      16.04.2016 Беларусь - Высшая лига Тур 3 Белшина4 : 2Динамо-Брест
      14.09.2015 Беларусь - Высшая лига Тур 19 Динамо-Брест2 : 1Белшина
      16.05.2015 Беларусь - Высшая лига Тур 6 Белшина2 : 0Динамо-Брест
      08.11.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 8 Белшина2 : 1Динамо-Брест
      28.09.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 3 Динамо-Брест0 : 1Белшина
      22.06.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 14 Динамо-Брест2 : 2Белшина
      12.04.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 3 Белшина7 : 0Динамо-Брест
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ761016-41990,5
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо Мн74309-41571,4
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ741214-81361,9
      4 Минск741211-81361,9
      5 Слуцк73319-71257,1
      6 Шахтёр С73319-41257,1
      7 Ислочь733112-81257,1
      8 Славия-Мозырь731311-91047,6
      9 Гомель73049-10942,9
      10 Неман72329-10942,9
      11 Торпедо-БелАЗ72146-11733,3
      12 Белшина71337-11628,6
      13 Витебск71337-12628,6
      14
      Стыковая зона
      		Арсенал70434-8419,0
      15
      Зона вылета
      		Динамо-Брест70346-12314,3
      16
      Зона вылета
      		Днепр М70162-1514,8

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