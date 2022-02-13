Дания - Казахстан 14 Мая прямая трансляция
Стадион: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 8200
14 мая 2022, суббота. 12:20 МСК. ЧМ-2022, Группа A
0'
20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Дания - Казахстан, которое состоится 14 Мая 2022 года в 12:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дания
Казахстан
История личных встреч
|16.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа A. Тур 7
|4 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Дания — Казахстан. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 12:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Канада
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Словакия
|1
|3
| 3
1/4 финала
|Швейцария
|0
|0
| 4
1/4 финала
|Дания
|0
|0
|5
|Казахстан
|0
|0
|6
|Италия
|0
|0
|7
|Германия
|1
|0
| 8
Зона вылета
|Франция
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Финляндия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|США
|1
|3
| 3
1/4 финала
|Чехия
|0
|0
| 4
1/4 финала
|Швеция
|0
|0
|5
|Великобритания
|0
|0
|6
|Австрия
|0
|0
|7
|Латвия
|1
|0
| 8
Зона вылета
|Норвегия
|1
|0