Швейцария - Италия 14 Мая прямая трансляция
Стадион: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 8200
14 мая 2022, суббота. 16:20 МСК. ЧМ-2022, Группа A
0'
20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швейцария - Италия, которое состоится 14 Мая 2022 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швейцария
Италия
История личных встреч
|11.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа B
|9 : 0
|10.05.2010
|ЧМ-2010
|Группа B. Тур 2
|3 : 0
|30.04.2007
|ЧМ-2007
|Группа A. Тур 2
|2 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Канада
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Словакия
|1
|3
| 3
1/4 финала
|Швейцария
|0
|0
| 4
1/4 финала
|Дания
|0
|0
|5
|Казахстан
|0
|0
|6
|Италия
|0
|0
|7
|Германия
|1
|0
| 8
Зона вылета
|Франция
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Финляндия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|США
|1
|3
| 3
1/4 финала
|Чехия
|0
|0
| 4
1/4 финала
|Швеция
|0
|0
|5
|Великобритания
|0
|0
|6
|Австрия
|0
|0
|7
|Латвия
|1
|0
| 8
Зона вылета
|Норвегия
|1
|0