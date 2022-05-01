Чехия - Великобритания 14 Мая прямая трансляция
Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
14 мая 2022, суббота. 16:20 МСК. ЧМ-2022, Группа B
0'
20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чехия - Великобритания, которое состоится 14 Мая 2022 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чехия
Великобритания
История личных встреч
|29.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа A
|6 : 1
|16.12.2013
|Универсиада
|Группа B. Тур 3
|12 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Канада
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Словакия
|1
|3
| 3
1/4 финала
|Швейцария
|0
|0
| 4
1/4 финала
|Дания
|0
|0
|5
|Казахстан
|0
|0
|6
|Италия
|0
|0
|7
|Германия
|1
|0
| 8
Зона вылета
|Франция
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Финляндия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|США
|1
|3
| 3
1/4 финала
|Чехия
|0
|0
| 4
1/4 финала
|Швеция
|0
|0
|5
|Великобритания
|0
|0
|6
|Австрия
|0
|0
|7
|Латвия
|1
|0
| 8
Зона вылета
|Норвегия
|1
|0