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Чехия - Великобритания 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
14 мая 2022, суббота. 16:20 МСК. ЧМ-2022, Группа B
Чехия
Великобритания

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чехия - Великобритания, которое состоится 14 Мая 2022 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Чехия
      Великобритания
      История личных встреч
      29.05.2021 ЧМ-2021 Группа A Чехия6 : 1Великобритания
      16.12.2013 Универсиада Группа B. Тур 3 Чехия12 : 0Великобритания
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Канада1 3
      2
      1/4 финала
      		Словакия1 3
      3
      1/4 финала
      		Швейцария0 0
      4
      1/4 финала
      		Дания0 0
      5 Казахстан0 0
      6 Италия0 0
      7 Германия1 0
      8
      Зона вылета
      		Франция1 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Финляндия1 3
      2
      1/4 финала
      		США1 3
      3
      1/4 финала
      		Чехия0 0
      4
      1/4 финала
      		Швеция0 0
      5 Великобритания0 0
      6 Австрия0 0
      7 Латвия1 0
      8
      Зона вылета
      		Норвегия1 0

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