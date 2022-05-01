Латвия - Финляндия 14 Мая прямая трансляция
Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
14 мая 2022, суббота. 20:20 МСК. ЧМ-2022, Группа B
0'
20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Латвия - Финляндия, которое состоится 14 Мая 2022 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Латвия
Финляндия
Главные тренеры
|Харийс Витолиньш
|Юкка Ялонен
История личных встреч
|11.02.2022
|Олимпийские игры 2022 (м)
|Группа C
|1 : 3
|30.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа B
|3 : 2 ОТ
|06.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа B
|1 : 8
|10.05.2014
|ЧМ-2014
|Группа B. Тур 1
|2 : 3
|14.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа B. Тур 7
|2 : 3 ОТ
|02.05.2011
|ЧМ-2011
|Группа D. Тур 2
|2 : 3 Б
|09.05.2008
|ЧМ-2008
|Группа F. Тур 1
|2 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Латвия — Финляндия. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 20:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Канада
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Словакия
|1
|3
| 3
1/4 финала
|Швейцария
|0
|0
| 4
1/4 финала
|Дания
|0
|0
|5
|Казахстан
|0
|0
|6
|Италия
|0
|0
|7
|Германия
|1
|0
| 8
Зона вылета
|Франция
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Финляндия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|США
|1
|3
| 3
1/4 финала
|Чехия
|0
|0
| 4
1/4 финала
|Швеция
|0
|0
|5
|Великобритания
|0
|0
|6
|Австрия
|0
|0
|7
|Латвия
|1
|0
| 8
Зона вылета
|Норвегия
|1
|0