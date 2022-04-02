Порту - Эшторил 14 Мая прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
14 мая 2022, суббота. 20:00 МСК. Португалия - Примейра, 34-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Эшторил, которое состоится 14 Мая 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Эшторил
Эшторил
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Бруну Мигел Ногейра Пинейру
История личных встреч
|08.01.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 17
|2 : 3
|21.02.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 18
|1 : 3
|09.08.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 1
|4 : 0
|28.01.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 19
|1 : 2
|20.08.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 2
|1 : 0
|30.01.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 20
|1 : 3
|29.08.2015
|Португалия - Примейра
|Тур 3
|2 : 0
|06.04.2015
|Португалия - Примейра
|Тур 27
|5 : 0
|09.11.2014
|Португалия - Примейра
|Тур 10
|2 : 2
|23.02.2014
|Португалия - Примейра
|Тур 20
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|33
|28
|4
|1
|84-22
|88
|88,9
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|33
|26
|4
|3
|69-23
|82
|82,8
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|34
|23
|5
|6
|78-30
|74
|72,5
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|33
|19
|8
|6
|50-28
|65
|65,7
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Жил Висенте
|33
|13
|12
|8
|47-37
|51
|51,5
|6
|Витория Гимарайнш
|33
|12
|9
|12
|45-41
|45
|45,5
|7
|Санта-Клара
|33
|9
|13
|11
|38-50
|40
|40,4
|8
|Эшторил
|33
|9
|12
|12
|36-41
|39
|39,4
|9
|Маритиму
|33
|9
|11
|13
|39-43
|38
|38,4
|10
|Пасуш де Феррейра
|34
|9
|11
|14
|29-44
|38
|37,3
|11
|Боавишта
|33
|7
|16
|10
|37-50
|37
|37,4
|12
|Фамаликан
|33
|8
|12
|13
|42-49
|36
|36,4
|13
|Портимоненсе
|33
|9
|8
|16
|30-45
|35
|35,4
|14
|Визела
|33
|7
|12
|14
|36-54
|33
|33,3
|15
|Арока
|33
|7
|9
|17
|30-54
|30
|30,3
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|33
|7
|6
|20
|39-65
|27
|27,3
| 17
Зона вылета
|Морейренсе
|33
|6
|8
|19
|29-50
|26
|26,3
| 18
Зона вылета
|Белененсеш
|33
|5
|10
|18
|23-55
|25
|25,3