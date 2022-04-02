15:51 ()
Онлайн трансляции
Суббота 14 мая
Свернуть список

Порту - Эшторил 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
14 мая 2022, суббота. 20:00 МСК. Португалия - Примейра, 34-й тур
Порту
Эшторил

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Эшторил, которое состоится 14 Мая 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Порту
      Порту
      Эшторил
      Эшторил
      Главные тренеры
      ПортугалияСержиу Консейсау
      ПортугалияБруну Мигел Ногейра Пинейру
      История личных встреч
      08.01.2022 Португалия - Примейра Тур 17 Эшторил2 : 3Порту
      21.02.2018 Португалия - Примейра Тур 18 Эшторил1 : 3Порту
      09.08.2017 Португалия - Примейра Тур 1 Порту4 : 0Эшторил
      28.01.2017 Португалия - Примейра Тур 19 Эшторил1 : 2Порту
      20.08.2016 Португалия - Примейра Тур 2 Порту1 : 0Эшторил
      30.01.2016 Португалия - Примейра Тур 20 Эшторил1 : 3Порту
      29.08.2015 Португалия - Примейра Тур 3 Порту2 : 0Эшторил
      06.04.2015 Португалия - Примейра Тур 27 Порту5 : 0Эшторил
      09.11.2014 Португалия - Примейра Тур 10 Эшторил2 : 2Порту
      23.02.2014 Португалия - Примейра Тур 20 Порту0 : 1Эшторил
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Порту33284184-228888,9
      2
      Лига чемпионов
      		Спортинг33264369-238282,8
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Бенфика34235678-307472,5
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Брага33198650-286565,7
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Жил Висенте331312847-375151,5
      6 Витория Гимарайнш331291245-414545,5
      7 Санта-Клара339131138-504040,4
      8 Эшторил339121236-413939,4
      9 Маритиму339111339-433838,4
      10 Пасуш де Феррейра349111429-443837,3
      11 Боавишта337161037-503737,4
      12 Фамаликан338121342-493636,4
      13 Портимоненсе33981630-453535,4
      14 Визела337121436-543333,3
      15 Арока33791730-543030,3
      16
      Стыковая зона
      		Тондела33762039-652727,3
      17
      Зона вылета
      		Морейренсе33681929-502626,3
      18
      Зона вылета
      		Белененсеш335101823-552525,3

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2021
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close