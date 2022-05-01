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Италия - Канада 15 Мая прямая трансляция

Стадион: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 8200
15 мая 2022, воскресенье. 12:20 МСК. ЧМ-2022, Группа A
Италия
Канада

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Италия - Канада, которое состоится 15 Мая 2022 года в 12:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Италия
      Канада
      Главные тренеры
      Канада Грег Айрленд
      Канада Клод Жюльен
      История личных встреч
      30.05.2021 ЧМ-2021 Группа B Италия1 : 7Канада
      16.05.2014 ЧМ-2014 Группа A. Тур 5 Канада6 : 1Италия
      08.05.2010 ЧМ-2010 Группа B. Тур 1 Канада5 : 1Италия
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Дания1 3
      2
      1/4 финала
      		Канада1 3
      3
      1/4 финала
      		Словакия1 3
      4
      1/4 финала
      		Швейцария0 0
      5 Италия0 0
      6 Германия1 0
      7 Франция1 0
      8
      Зона вылета
      		Казахстан1 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Финляндия1 3
      2
      1/4 финала
      		США1 3
      3
      1/4 финала
      		Швеция1 3
      4
      1/4 финала
      		Чехия0 0
      5 Великобритания0 0
      6 Австрия1 0
      7 Латвия1 0
      8
      Зона вылета
      		Норвегия1 0

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