Дания - Швейцария 15 Мая прямая трансляция
Стадион: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 8200
15 мая 2022, воскресенье. 20:20 МСК. ЧМ-2022, Группа A
0'
20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Дания - Швейцария, которое состоится 15 Мая 2022 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дания
Швейцария
Главные тренеры
|Хайнц Элерс
|Патрик Фишер
История личных встреч
|12.02.2022
|Олимпийские игры 2022 (м)
|Группа B
|3 : 5
|23.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа A
|0 : 1
|10.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа A. Тур 3
|3 : 2 ОТ
|11.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа A. Тур 5
|4 : 1
|11.05.2008
|ЧМ-2008
|Группа Е. Тур 2
|2 : 7
|05.05.2007
|ЧМ-2007
|Группа E. Тур 2
|4 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Дания
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Канада
|1
|3
| 3
1/4 финала
|Словакия
|1
|3
| 4
1/4 финала
|Швейцария
|0
|0
|5
|Италия
|0
|0
|6
|Германия
|1
|0
|7
|Франция
|1
|0
| 8
Зона вылета
|Казахстан
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Финляндия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|США
|1
|3
| 3
1/4 финала
|Швеция
|1
|3
| 4
1/4 финала
|Чехия
|0
|0
|5
|Великобритания
|0
|0
|6
|Австрия
|1
|0
|7
|Латвия
|1
|0
| 8
Зона вылета
|Норвегия
|1
|0