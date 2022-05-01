Чехия - Швеция 15 Мая прямая трансляция
Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
15 мая 2022, воскресенье. 20:20 МСК. ЧМ-2022, Группа B
0'
20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чехия - Швеция, которое состоится 15 Мая 2022 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чехия
Швеция
Главные тренеры
|Кари Ялонен
|Юхан Гарпенлёв
История личных встреч
|05.05.2022
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|2 : 1
|30.04.2022
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Carlson
|9 : 3
|19.12.2021
|Еврохоккейтур
|Кубок Первого канала
|2 : 3
|10.11.2021
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|4 : 1
|27.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа A
|2 : 4
|13.05.2021
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Carlson
|3 : 2 ОТ
|11.02.2021
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|2 : 3 ОТ
|20.12.2020
|Еврохоккейтур
|Кубок Первого канала
|4 : 1
|05.11.2020
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|3 : 1
|06.02.2020
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|1 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Чехия — Швеция. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 20:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Дания
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Канада
|1
|3
| 3
1/4 финала
|Словакия
|1
|3
| 4
1/4 финала
|Швейцария
|0
|0
|5
|Италия
|0
|0
|6
|Германия
|1
|0
|7
|Франция
|1
|0
| 8
Зона вылета
|Казахстан
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Финляндия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|США
|1
|3
| 3
1/4 финала
|Швеция
|1
|3
| 4
1/4 финала
|Чехия
|0
|0
|5
|Великобритания
|0
|0
|6
|Австрия
|1
|0
|7
|Латвия
|1
|0
| 8
Зона вылета
|Норвегия
|1
|0