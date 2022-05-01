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Чехия - Швеция 15 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
15 мая 2022, воскресенье. 20:20 МСК. ЧМ-2022, Группа B
Чехия
Швеция

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чехия - Швеция, которое состоится 15 Мая 2022 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Чехия
      Швеция
      Главные тренеры
      Финляндия Кари Ялонен
      Швеция Юхан Гарпенлёв
      История личных встреч
      05.05.2022 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Чехия2 : 1Швеция
      30.04.2022 Еврохоккейтур Хоккейные игры Carlson Чехия9 : 3Швеция
      19.12.2021 Еврохоккейтур Кубок Первого канала Чехия2 : 3Швеция
      10.11.2021 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Швеция4 : 1Чехия
      27.05.2021 ЧМ-2021 Группа A Швеция2 : 4Чехия
      13.05.2021 Еврохоккейтур Хоккейные игры Carlson Чехия3 : 2 ОТШвеция
      11.02.2021 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Чехия2 : 3 ОТШвеция
      20.12.2020 Еврохоккейтур Кубок Первого канала Чехия4 : 1Швеция
      05.11.2020 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Чехия3 : 1Швеция
      06.02.2020 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Чехия1 : 2Швеция
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Чехия — Швеция. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 20:20 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Дания1 3
      2
      1/4 финала
      		Канада1 3
      3
      1/4 финала
      		Словакия1 3
      4
      1/4 финала
      		Швейцария0 0
      5 Италия0 0
      6 Германия1 0
      7 Франция1 0
      8
      Зона вылета
      		Казахстан1 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Финляндия1 3
      2
      1/4 финала
      		США1 3
      3
      1/4 финала
      		Швеция1 3
      4
      1/4 финала
      		Чехия0 0
      5 Великобритания0 0
      6 Австрия1 0
      7 Латвия1 0
      8
      Зона вылета
      		Норвегия1 0

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