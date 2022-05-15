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Урал - Рубин 15 Мая прямая трансляция

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
15 мая 2022, воскресенье. 14:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 29-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
Урал
Рубин

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Рубин, которое состоится 15 Мая 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Урал
      Екатеринбург
      Рубин
      Казань
      Главные тренеры
      Россия Игорь Михайлович Шалимов
      Россия Леонид Викторович Слуцкий
      История личных встреч
      13.09.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Рубин4 : 0Урал
      05.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Рубин3 : 1Урал
      27.06.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Урал2 : 0 ДВРубин
      18.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Урал0 : 1Рубин
      15.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Рубин0 : 0Урал
      15.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Рубин1 : 1Урал
      20.06.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Урал1 : 2Рубин
      25.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Рубин0 : 0Урал
      21.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Урал2 : 1Рубин
      06.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Рубин1 : 0Урал
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РПЛ: «Урал» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит28197265-266476,2
      2 Динамо М29165852-365360,9
      3 Сочи29165849-295360,9
      4 ЦСКА28145938-284756,0
      5 Краснодар28137840-294654,8
      6 Локомотив М29129842-394551,7
      7 Крылья Советов281251139-344148,8
      8 Ахмат281221434-373845,2
      9 Спартак М281071135-383744,0
      10 Ростов28981145-463541,7
      11 Нижний Новгород29791325-393034,5
      12 Химки286111131-442934,5
      13
      Стыковая зона
      		Рубин28851533-512934,5
      14
      Стыковая зона
      		Урал28691322-342732,1
      15
      Зона вылета
      		Уфа295121227-392731,0
      16
      Зона вылета
      		Арсенал29581629-572326,4

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