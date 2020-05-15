Краснодар - ЦСКА 15 Мая прямая трансляция
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
15 мая 2022, воскресенье. 19:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 29-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - ЦСКА, которое состоится 15 Мая 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Александр Александрович Сторожук (и.о.)
|Алексей Владимирович Березуцкий
История личных встреч
|02.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|0 : 0
|08.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|3 : 1
|26.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|1 : 1
|07.12.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|1 : 1
|22.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|3 : 2
|27.06.2019
|Кубок Матч Премьер
|Тур 1
|1 : 0
|28.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 26
|2 : 0
|28.10.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|1 : 2
|22.04.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|2 : 1
|14.10.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|0 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РПЛ: «Краснодар» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|76,2
|2
|Динамо М
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|60,9
|3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|60,9
|4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|56,0
|5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|54,8
|6
|Локомотив М
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|51,7
|7
|Крылья Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|48,8
|8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|45,2
|9
|Спартак М
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|44,0
|10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|41,7
|11
|Нижний Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|34,5
|12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|34,5
| 13
Стыковая зона
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|34,5
| 14
Стыковая зона
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|32,1
| 15
Зона вылета
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|31,0
| 16
Зона вылета
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|26,4