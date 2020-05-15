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Краснодар - ЦСКА 15 Мая прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
15 мая 2022, воскресенье. 19:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 29-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
Краснодар
ЦСКА

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - ЦСКА, которое состоится 15 Мая 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Краснодар
      Краснодар
      ЦСКА
      Москва
      Главные тренеры
      Россия Александр Александрович Сторожук (и.о.)
      Россия Алексей Владимирович Березуцкий
      История личных встреч
      02.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 10 ЦСКА0 : 0Краснодар
      08.05.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 29 ЦСКА3 : 1Краснодар
      26.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Краснодар1 : 1ЦСКА
      07.12.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Краснодар1 : 1ЦСКА
      22.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 10 ЦСКА3 : 2Краснодар
      27.06.2019 Кубок Матч Премьер Тур 1 Краснодар1 : 0ЦСКА
      28.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Краснодар2 : 0ЦСКА
      28.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 12 ЦСКА1 : 2Краснодар
      22.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 27 ЦСКА2 : 1Краснодар
      14.10.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Краснодар0 : 1ЦСКА
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РПЛ: «Краснодар» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит28197265-266476,2
      2 Динамо М29165852-365360,9
      3 Сочи29165849-295360,9
      4 ЦСКА28145938-284756,0
      5 Краснодар28137840-294654,8
      6 Локомотив М29129842-394551,7
      7 Крылья Советов281251139-344148,8
      8 Ахмат281221434-373845,2
      9 Спартак М281071135-383744,0
      10 Ростов28981145-463541,7
      11 Нижний Новгород29791325-393034,5
      12 Химки286111131-442934,5
      13
      Стыковая зона
      		Рубин28851533-512934,5
      14
      Стыковая зона
      		Урал28691322-342732,1
      15
      Зона вылета
      		Уфа295121227-392731,0
      16
      Зона вылета
      		Арсенал29581629-572326,4

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