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Спартак М - Зенит 15 Мая прямая трансляция

Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
15 мая 2022, воскресенье. 16:30 МСК. Россия - Премьер-Лига, 29-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
Спартак МЗенит

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Зенит, которое состоится 15 Мая 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Спартак М
      Москва
      Зенит
      Санкт-Петербург
      Главные тренеры
      Италия Паоло Ваноли
      Россия Сергей Богданович Семак
      История личных встреч
      24.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Зенит7 : 1Спартак М
      16.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Зенит3 : 1Спартак М
      03.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Спартак М1 : 1Зенит
      19.07.2020 Кубок России 1/2 финала Зенит2 : 1Спартак М
      01.12.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Зенит1 : 0Спартак М
      01.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Спартак М0 : 1Зенит
      17.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Спартак М1 : 1Зенит
      25.01.2019 Фонбет Кубок Матч Премьер Тур 2 Зенит0 : 3Спартак М
      02.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Зенит0 : 0Спартак М
      27.11.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Спартак М3 : 1Зенит
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 29-го тура РПЛ: «Спартак» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит28197265-266476,2
      2 Динамо М29165852-365360,9
      3 Сочи29165849-295360,9
      4 ЦСКА28145938-284756,0
      5 Краснодар28137840-294654,8
      6 Локомотив М29129842-394551,7
      7 Крылья Советов281251139-344148,8
      8 Ахмат281221434-373845,2
      9 Спартак М281071135-383744,0
      10 Ростов28981145-463541,7
      11 Нижний Новгород29791325-393034,5
      12 Химки286111131-442934,5
      13
      Стыковая зона
      		Рубин28851533-512934,5
      14
      Стыковая зона
      		Урал28691322-342732,1
      15
      Зона вылета
      		Уфа295121227-392731,0
      16
      Зона вылета
      		Арсенал29581629-572326,4

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