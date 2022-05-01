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Тоттенхэм - Бёрнли 15 Мая прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
15 мая 2022, воскресенье. 14:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 37-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Бёрнли

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Бёрнли, которое состоится 15 Мая 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Тоттенхэм Хотспур
      Лондон
      Бёрнли
      Бёрнли
      Главные тренеры
      Италия Антонио Конте
      Англия Майкл Джексон (и.о.)
      История личных встреч
      23.02.2022 Англия - Премьер-лига Тур 13 Бёрнли1 : 0Тоттенхэм Хотспур
      27.10.2021 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Бёрнли0 : 1Тоттенхэм Хотспур
      28.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 26 Тоттенхэм Хотспур4 : 0Бёрнли
      26.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 6 Бёрнли0 : 1Тоттенхэм Хотспур
      07.03.2020 Англия - Премьер-лига Тур 29 Бёрнли1 : 1Тоттенхэм Хотспур
      07.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 16 Тоттенхэм Хотспур5 : 0Бёрнли
      23.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 27 Бёрнли2 : 1Тоттенхэм Хотспур
      15.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 17 Тоттенхэм Хотспур1 : 0Бёрнли
      23.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 19 Бёрнли0 : 3Тоттенхэм Хотспур
      27.08.2017 Англия - Премьер-лига Тур 3 Тоттенхэм Хотспур1 : 1Бёрнли
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити36285394-228982,4
      2
      Лига чемпионов
      		Ливерпуль36268289-248679,6
      3
      Лига чемпионов
      		Челси362010673-317064,8
      4
      Лига чемпионов
      		Арсенал362131256-456661,1
      5
      Лига Европы
      		Тоттенхэм Хотспур362051163-406560,2
      6
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед3716101157-565852,3
      7
      Квалификация Лиги конференций
      		Вест Хэм Юнайтед361671357-465550,9
      8 Вулверхэмптон361551636-395046,3
      9 Брайтон энд Хоув Альбион3611141138-424743,5
      10 Лестер Сити351291452-564542,9
      11 Кристал Пэлас3510141146-424441,9
      12 Астон Вилла351341848-494341,0
      13 Брентфорд361271744-524339,8
      14 Ньюкасл Юнайтед3611101540-614339,8
      15 Саутгемптон369131441-614037,0
      16 Эвертон351061937-563634,3
      17 Бёрнли357131532-493432,4
      18
      Зона вылета
      		Лидс Юнайтед368101839-773431,5
      19
      Зона вылета
      		Уотфорд36652532-702321,3
      20
      Зона вылета
      		Норвич Сити36562522-782119,4

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