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Вулверхэмптон - Норвич 15 Мая прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
15 мая 2022, воскресенье. 16:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 37-й тур
Вулверхэмптон
Норвич Сити

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Норвич Сити, которое состоится 15 Мая 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Вулверхэмптон
      Вулверхэмптон
      Норвич Сити
      Норидж
      Главные тренеры
      Португалия Бруну Лаже
      Англия Дин Смит
      История личных встреч
      05.02.2022 Кубок Англии 1/16 финала Вулверхэмптон0 : 1Норвич Сити
      27.11.2021 Англия - Премьер-лига Тур 13 Норвич Сити0 : 0Вулверхэмптон
      23.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 27 Вулверхэмптон3 : 0Норвич Сити
      21.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 18 Норвич Сити1 : 2Вулверхэмптон
      21.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 33 Вулверхэмптон2 : 2Норвич Сити
      31.10.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 15 Норвич Сити0 : 2Вулверхэмптон
      21.01.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 27 Норвич Сити3 : 1Вулверхэмптон
      01.10.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 11 Вулверхэмптон1 : 2Норвич Сити
      14.02.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 31 Норвич Сити2 : 0Вулверхэмптон
      10.08.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 1 Вулверхэмптон1 : 0Норвич Сити
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити36285394-228982,4
      2
      Лига чемпионов
      		Ливерпуль36268289-248679,6
      3
      Лига чемпионов
      		Челси362010673-317064,8
      4
      Лига чемпионов
      		Арсенал362131256-456661,1
      5
      Лига Европы
      		Тоттенхэм Хотспур362051163-406560,2
      6
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед3716101157-565852,3
      7
      Квалификация Лиги конференций
      		Вест Хэм Юнайтед361671357-465550,9
      8 Вулверхэмптон361551636-395046,3
      9 Брайтон энд Хоув Альбион3611141138-424743,5
      10 Лестер Сити351291452-564542,9
      11 Кристал Пэлас3510141146-424441,9
      12 Астон Вилла351341848-494341,0
      13 Брентфорд361271744-524339,8
      14 Ньюкасл Юнайтед3611101540-614339,8
      15 Саутгемптон369131441-614037,0
      16 Эвертон351061937-563634,3
      17 Бёрнли357131532-493432,4
      18
      Зона вылета
      		Лидс Юнайтед368101839-773431,5
      19
      Зона вылета
      		Уотфорд36652532-702321,3
      20
      Зона вылета
      		Норвич Сити36562522-782119,4

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