Вулверхэмптон - Норвич 15 Мая прямая трансляция
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
15 мая 2022, воскресенье. 16:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 37-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Норвич Сити, которое состоится 15 Мая 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
|Бруну Лаже
|Дин Смит
История личных встреч
|05.02.2022
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 1
|27.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|0 : 0
|23.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|3 : 0
|21.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|1 : 2
|21.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 33
|2 : 2
|31.10.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 15
|0 : 2
|21.01.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 27
|3 : 1
|01.10.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 11
|1 : 2
|14.02.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 31
|2 : 0
|10.08.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 1
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|36
|28
|5
|3
|94-22
|89
|82,4
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|36
|26
|8
|2
|89-24
|86
|79,6
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|36
|20
|10
|6
|73-31
|70
|64,8
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|36
|21
|3
|12
|56-45
|66
|61,1
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|36
|20
|5
|11
|63-40
|65
|60,2
| 6
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|37
|16
|10
|11
|57-56
|58
|52,3
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|16
|7
|13
|57-46
|55
|50,9
|8
|Вулверхэмптон
|36
|15
|5
|16
|36-39
|50
|46,3
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|36
|11
|14
|11
|38-42
|47
|43,5
|10
|Лестер Сити
|35
|12
|9
|14
|52-56
|45
|42,9
|11
|Кристал Пэлас
|35
|10
|14
|11
|46-42
|44
|41,9
|12
|Астон Вилла
|35
|13
|4
|18
|48-49
|43
|41,0
|13
|Брентфорд
|36
|12
|7
|17
|44-52
|43
|39,8
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|11
|10
|15
|40-61
|43
|39,8
|15
|Саутгемптон
|36
|9
|13
|14
|41-61
|40
|37,0
|16
|Эвертон
|35
|10
|6
|19
|37-56
|36
|34,3
|17
|Бёрнли
|35
|7
|13
|15
|32-49
|34
|32,4
| 18
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|36
|8
|10
|18
|39-77
|34
|31,5
| 19
Зона вылета
|Уотфорд
|36
|6
|5
|25
|32-70
|23
|21,3
| 20
Зона вылета
|Норвич Сити
|36
|5
|6
|25
|22-78
|21
|19,4