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Уотфорд - Лестер 15 Мая прямая трансляция

Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 21500
15 мая 2022, воскресенье. 16:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 37-й тур
Уотфорд
Лестер Сити

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Лестер Сити, которое состоится 15 Мая 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Уотфорд
      Уотфорд
      Лестер Сити
      Лестер
      Главные тренеры
      Англия Рой Ходжсон
      Северная Ирландия Брендан Роджерс
      История личных встреч
      08.01.2022 Кубок Англии 1/32 финала Лестер Сити4 : 1Уотфорд
      28.11.2021 Англия - Премьер-лига Тур 13 Лестер Сити4 : 2Уотфорд
      20.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 30 Уотфорд1 : 1Лестер Сити
      04.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 15 Лестер Сити2 : 0Уотфорд
      03.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 29 Уотфорд2 : 1Лестер Сити
      01.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 14 Лестер Сити2 : 0Уотфорд
      20.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 24 Лестер Сити2 : 0Уотфорд
      26.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 20 Уотфорд2 : 1Лестер Сити
      06.05.2017 Англия - Премьер-лига Тур 36 Лестер Сити3 : 0Уотфорд
      19.11.2016 Англия - Премьер-лига Тур 12 Уотфорд2 : 1Лестер Сити
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити36285394-228982,4
      2
      Лига чемпионов
      		Ливерпуль36268289-248679,6
      3
      Лига чемпионов
      		Челси362010673-317064,8
      4
      Лига чемпионов
      		Арсенал362131256-456661,1
      5
      Лига Европы
      		Тоттенхэм Хотспур362051163-406560,2
      6
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед3716101157-565852,3
      7
      Квалификация Лиги конференций
      		Вест Хэм Юнайтед361671357-465550,9
      8 Вулверхэмптон361551636-395046,3
      9 Брайтон энд Хоув Альбион3611141138-424743,5
      10 Лестер Сити351291452-564542,9
      11 Кристал Пэлас3510141146-424441,9
      12 Астон Вилла351341848-494341,0
      13 Брентфорд361271744-524339,8
      14 Ньюкасл Юнайтед3611101540-614339,8
      15 Саутгемптон369131441-614037,0
      16 Эвертон351061937-563634,3
      17 Бёрнли357131532-493432,4
      18
      Зона вылета
      		Лидс Юнайтед368101839-773431,5
      19
      Зона вылета
      		Уотфорд36652532-702321,3
      20
      Зона вылета
      		Норвич Сити36562522-782119,4

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