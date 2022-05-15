20:35 ()
Свернуть список

Сельта - Эльче 15 Мая прямая трансляция

Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
15 мая 2022, воскресенье. 20:30 МСК. Испания - Примера, 37-й тур
Сельта
Эльче

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Эльче, которое состоится 15 Мая 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сельта
      Виго
      Эльче
      Эльче
      Главные тренеры
      Аргентина Эдуардо Херман Коудет
      Испания Франсиско Родригес
      История личных встреч
      03.10.2021 Испания - Примера Тур 8 Эльче1 : 0Сельта
      12.02.2021 Испания - Примера Тур 23 Сельта3 : 1Эльче
      06.11.2020 Испания - Примера Тур 9 Эльче1 : 1Сельта
      02.03.2015 Испания - Примера Тур 25 Сельта1 : 1Эльче
      26.09.2014 Испания - Примера Тур 6 Эльче0 : 1Сельта
      02.03.2014 Испания - Примера Тур 26 Эльче1 : 0Сельта
      29.09.2013 Испания - Примера Тур 7 Сельта0 : 1Эльче
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид36266479-308477,8
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона36219668-367266,7
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетико М36207962-416762,0
      4
      Лига чемпионов
      		Севилья361715451-296661,1
      5
      Лига Европы
      		Бетис361871160-406156,5
      6
      Лига Европы
      		Реал Сосьедад361611937-345954,6
      7
      Квалификация Лиги конференций
      		Вильярреал3615111060-355651,9
      8 Атлетик Б3613131041-355248,1
      9 Осасуна3612111337-474743,5
      10 Валенсия3610141245-524440,7
      11 Сельта3611101542-414339,8
      12 Райо Вальекано361191636-444238,9
      13 Эспаньол3610101639-524037,0
      14 Эльче361091737-503936,1
      15 Хетафе368141432-383835,2
      16 Гранада368131544-593734,3
      17 Кадис367141533-503532,4
      18
      Зона вылета
      		Мальорка36891932-623330,6
      19
      Зона вылета
      		Алавес36872130-613128,7
      20
      Зона вылета
      		Леванте366111944-732926,9

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2021
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close