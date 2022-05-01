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Болонья - Сассуоло 15 Мая прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
15 мая 2022, воскресенье. 13:30 МСК. Италия - Серия А, 37-й тур
Болонья
Сассуоло

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Сассуоло, которое состоится 15 Мая 2022 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Болонья
      Болонья
      Сассуоло
      Сассуоло
      Главные тренеры
      Сербия Синиша Михайлович
      Италия Алессио Дионизи
      История личных встреч
      22.12.2021 Италия - Серия А Тур 19 Сассуоло0 : 3Болонья
      20.02.2021 Италия - Серия А Тур 23 Сассуоло1 : 1Болонья
      18.10.2020 Италия - Серия А Тур 4 Болонья3 : 4Сассуоло
      08.07.2020 Италия - Серия А Тур 31 Болонья1 : 2Сассуоло
      08.11.2019 Италия - Серия А Тур 12 Сассуоло3 : 1Болонья
      31.03.2019 Италия - Серия А Тур 29 Болонья2 : 1Сассуоло
      28.10.2018 Италия - Серия А Тур 10 Сассуоло2 : 2Болонья
      18.02.2018 Италия - Серия А Тур 25 Болонья2 : 1Сассуоло
      24.09.2017 Италия - Серия А Тур 6 Сассуоло0 : 1Болонья
      12.03.2017 Италия - Серия А Тур 28 Сассуоло0 : 1Болонья
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Милан36248464-318074,1
      2
      Лига чемпионов
      		Интер М36239478-317872,2
      3
      Лига чемпионов
      		Наполи36227768-317367,6
      4
      Лига чемпионов
      		Ювентус36209755-336963,9
      5
      Лига Европы
      		Лацио361881072-536257,4
      6
      Лига Европы
      		Рома361781155-425954,6
      7
      Лига конференций
      		Фиорентина361851356-475954,6
      8 Аталанта361611965-455954,6
      9 Верона3614101262-555248,1
      10 Торино3612111345-384743,5
      11 Сассуоло3612111361-624743,5
      12 Удинезе3610141255-554440,7
      13 Болонья3611101542-524339,8
      14 Эмполи379111749-703834,2
      15 Сампдория36962142-593330,6
      16 Специя36962138-663330,6
      17 Салернитана377102033-743127,9
      18
      Зона вылета
      		Кальяри366111933-652926,9
      19
      Зона вылета
      		Дженоа364161627-562825,9
      20
      Зона вылета
      		Венеция36672333-682523,1

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