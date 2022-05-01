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Кальяри - Интер 15 Мая прямая трансляция

Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
15 мая 2022, воскресенье. 21:45 МСК. Италия - Серия А, 37-й тур
Кальяри
Интер М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Интер, которое состоится 15 Мая 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Кальяри
      Кальяри
      Интер М
      Милан
      Главные тренеры
      Италия Алессандро Агостини
      Италия Симоне Индзаги
      История личных встреч
      12.12.2021 Италия - Серия А Тур 17 Интер М4 : 0Кальяри
      11.04.2021 Италия - Серия А Тур 30 Интер М1 : 0Кальяри
      13.12.2020 Италия - Серия А Тур 11 Кальяри1 : 3Интер М
      26.01.2020 Италия - Серия А Тур 21 Интер М1 : 1Кальяри
      14.01.2020 Кубок Италии 1/8 финала Интер М4 : 1Кальяри
      01.09.2019 Италия - Серия А Тур 2 Кальяри1 : 2Интер М
      01.03.2019 Италия - Серия А Тур 26 Кальяри2 : 1Интер М
      29.09.2018 Италия - Серия А Тур 7 Интер М2 : 0Кальяри
      17.04.2018 Италия - Серия А Тур 33 Интер М4 : 0Кальяри
      25.11.2017 Италия - Серия А Тур 14 Кальяри1 : 3Интер М
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Милан36248464-318074,1
      2
      Лига чемпионов
      		Интер М36239478-317872,2
      3
      Лига чемпионов
      		Наполи36227768-317367,6
      4
      Лига чемпионов
      		Ювентус36209755-336963,9
      5
      Лига Европы
      		Лацио361881072-536257,4
      6
      Лига Европы
      		Рома361781155-425954,6
      7
      Лига конференций
      		Фиорентина361851356-475954,6
      8 Аталанта361611965-455954,6
      9 Верона3614101262-555248,1
      10 Торино3612111345-384743,5
      11 Сассуоло3612111361-624743,5
      12 Удинезе3610141255-554440,7
      13 Болонья3611101542-524339,8
      14 Эмполи379111749-703834,2
      15 Сампдория36962142-593330,6
      16 Специя36962138-663330,6
      17 Салернитана377102033-743127,9
      18
      Зона вылета
      		Кальяри366111933-652926,9
      19
      Зона вылета
      		Дженоа364161627-562825,9
      20
      Зона вылета
      		Венеция36672333-682523,1

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