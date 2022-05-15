Витесс - Аякс 15 Мая прямая трансляция
Стадион: Гелредом (Арнем, Нидерланды), вместимость: 28278
15 мая 2022, воскресенье. 15:30 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 34-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витесс - Аякс, которое состоится 15 Мая 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 34-й тур, оно проводится на стадионе: Гелредом (Арнем, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витесс
Арнем
Аякс
Амстердам
Главные тренеры
|Томас Леч
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|09.02.2022
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|5 : 0
|29.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 3
|5 : 0
|16.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 34
|1 : 3
|18.04.2021
|Кубок Нидерландов
|Финал
|2 : 1
|26.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 3
|2 : 1
|12.02.2020
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|0 : 3
|03.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 1
|2 : 2
|23.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 32
|4 : 2
|02.09.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 4
|0 : 4
|04.03.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 26
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|33
|82
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|33
|78
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|33
|71
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Твенте
|33
|65
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|33
|61
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Витесс
|33
|50
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|33
|47
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|33
|38
|9
|Херенвен
|33
|38
|10
|Гоу Эхед Иглс
|33
|36
|11
|Гронинген
|33
|36
|12
|Камбюр
|33
|36
|13
|Валвейк
|33
|35
|14
|Хераклес
|33
|34
|15
|Спарта
|33
|32
| 16
Стыковая зона
|Фортуна
|33
|32
| 17
Зона вылета
|Виллем II
|33
|30
| 18
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|33
|27