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Витесс - Аякс 15 Мая прямая трансляция

Стадион: Гелредом (Арнем, Нидерланды), вместимость: 28278
15 мая 2022, воскресенье. 15:30 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 34-й тур
Витесс
Аякс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витесс - Аякс, которое состоится 15 Мая 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 34-й тур, оно проводится на стадионе: Гелредом (Арнем, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Витесс
      Арнем
      Аякс
      Амстердам
      Главные тренеры
      Германия Томас Леч
      Нидерланды Эрик тен Хаг
      История личных встреч
      09.02.2022 Кубок Нидерландов 1/4 финала Аякс5 : 0Витесс
      29.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 Аякс5 : 0Витесс
      16.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 34 Витесс1 : 3Аякс
      18.04.2021 Кубок Нидерландов Финал Аякс2 : 1Витесс
      26.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 Аякс2 : 1Витесс
      12.02.2020 Кубок Нидерландов 1/4 финала Витесс0 : 3Аякс
      03.08.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 1 Витесс2 : 2Аякс
      23.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 32 Аякс4 : 2Витесс
      02.09.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 4 Витесс0 : 4Аякс
      04.03.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 26 Витесс3 : 2Аякс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		Аякс33 82
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		ПСВ Эйндховен33 78
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		Фейеноорд33 71
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Твенте33 65
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		АЗ Алкмар33 61
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Витесс33 50
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт33 47
      8
      Плей-офф Лиги конференций
      		НЕК Неймеген33 38
      9 Херенвен33 38
      10 Гоу Эхед Иглс33 36
      11 Гронинген33 36
      12 Камбюр33 36
      13 Валвейк33 35
      14 Хераклес33 34
      15 Спарта33 32
      16
      Стыковая зона
      		Фортуна33 32
      17
      Зона вылета
      		Виллем II33 30
      18
      Зона вылета
      		ПЕК Зволле33 27

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