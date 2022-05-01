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АЗ Алкмар - Валвейк 15 Мая прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
15 мая 2022, воскресенье. 15:30 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 34-й тур
АЗ Алкмар
Валвейк

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Валвейк, которое состоится 15 Мая 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 34-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      АЗ Алкмар
      Алкмар
      Валвейк
      Валвейк
      Главные тренеры
      Нидерланды Паскаль Янсен
      Нидерланды Джозеф Остинг
      История личных встреч
      09.02.2022 Кубок Нидерландов 1/4 финала Валвейк0 : 4АЗ Алкмар
      14.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 1 Валвейк1 : 0АЗ Алкмар
      01.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 31 Валвейк1 : 3АЗ Алкмар
      01.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 7 АЗ Алкмар3 : 0Валвейк
      31.01.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 21 АЗ Алкмар4 : 0Валвейк
      11.08.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 2 Валвейк0 : 2АЗ Алкмар
      02.03.2014 Нидерланды - Эредивизия Тур 26 АЗ Алкмар4 : 0Валвейк
      17.08.2013 Нидерланды - Эредивизия Тур 3 Валвейк1 : 2АЗ Алкмар
      03.03.2013 Нидерланды - Эредивизия Тур 25 Валвейк2 : 1АЗ Алкмар
      30.09.2012 Нидерланды - Эредивизия Тур 7 АЗ Алкмар3 : 3Валвейк
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		Аякс33 82
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		ПСВ Эйндховен33 78
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		Фейеноорд33 71
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Твенте33 65
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		АЗ Алкмар33 61
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Витесс33 50
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт33 47
      8
      Плей-офф Лиги конференций
      		НЕК Неймеген33 38
      9 Херенвен33 38
      10 Гоу Эхед Иглс33 36
      11 Гронинген33 36
      12 Камбюр33 36
      13 Валвейк33 35
      14 Хераклес33 34
      15 Спарта33 32
      16
      Стыковая зона
      		Фортуна33 32
      17
      Зона вылета
      		Виллем II33 30
      18
      Зона вылета
      		ПЕК Зволле33 27

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