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Фейеноорд - Твенте 15 Мая прямая трансляция

Стадион: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51577
15 мая 2022, воскресенье. 15:30 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 34-й тур
Фейеноорд
Твенте

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Твенте, которое состоится 15 Мая 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 34-й тур, оно проводится на стадионе: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Фейеноорд
      Роттердам
      Твенте
      Энсхеде
      Главные тренеры
      Нидерланды Арне Слот
      Нидерланды Рон Янс
      История личных встреч
      15.12.2021 Кубок Нидерландов 2-й раунд Твенте2 : 1 ДВФейеноорд
      28.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 14 Твенте0 : 0Фейеноорд
      21.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 23 Твенте2 : 2Фейеноорд
      20.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 2 Фейеноорд1 : 1Твенте
      16.08.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Фейеноорд0 : 0Твенте
      29.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 8 Фейеноорд5 : 1Твенте
      08.04.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 30 Твенте1 : 3Фейеноорд
      13.08.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 1 Фейеноорд2 : 1Твенте
      05.02.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 21 Твенте0 : 2Фейеноорд
      14.08.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 2 Фейеноорд2 : 0Твенте
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		Аякс33 82
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		ПСВ Эйндховен33 78
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		Фейеноорд33 71
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Твенте33 65
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		АЗ Алкмар33 61
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Витесс33 50
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт33 47
      8
      Плей-офф Лиги конференций
      		НЕК Неймеген33 38
      9 Херенвен33 38
      10 Гоу Эхед Иглс33 36
      11 Гронинген33 36
      12 Камбюр33 36
      13 Валвейк33 35
      14 Хераклес33 34
      15 Спарта33 32
      16
      Стыковая зона
      		Фортуна33 32
      17
      Зона вылета
      		Виллем II33 30
      18
      Зона вылета
      		ПЕК Зволле33 27

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