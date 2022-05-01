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ПЕК Зволле - ПСВ Эйндховен 15 Мая прямая трансляция

Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 12500
15 мая 2022, воскресенье. 15:30 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 34-й тур
ПЕК Зволле
ПСВ Эйндховен

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - ПСВ Эйндховен, которое состоится 15 Мая 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 34-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      ПЕК Зволле
      Зволле
      ПСВ Эйндховен
      Эйндховен
      Главные тренеры
      Нидерланды Дик Схрёдер
      Германия Роджер Шмидт
      История личных встреч
      16.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 9 ПСВ Эйндховен3 : 1ПЕК Зволле
      13.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 33 ПСВ Эйндховен4 : 2ПЕК Зволле
      18.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 5 ПЕК Зволле0 : 3ПСВ Эйндховен
      21.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 18 ПСВ Эйндховен4 : 1ПЕК Зволле
      29.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 8 ПЕК Зволле0 : 4ПСВ Эйндховен
      04.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 28 ПСВ Эйндховен4 : 0ПЕК Зволле
      25.08.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 ПЕК Зволле1 : 2ПСВ Эйндховен
      03.02.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 21 ПСВ Эйндховен4 : 0ПЕК Зволле
      19.11.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 12 ПЕК Зволле0 : 1ПСВ Эйндховен
      14.05.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 34 ПСВ Эйндховен4 : 1ПЕК Зволле
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		Аякс33 82
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		ПСВ Эйндховен33 78
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		Фейеноорд33 71
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Твенте33 65
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		АЗ Алкмар33 61
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Витесс33 50
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт33 47
      8
      Плей-офф Лиги конференций
      		НЕК Неймеген33 38
      9 Херенвен33 38
      10 Гоу Эхед Иглс33 36
      11 Гронинген33 36
      12 Камбюр33 36
      13 Валвейк33 35
      14 Хераклес33 34
      15 Спарта33 32
      16
      Стыковая зона
      		Фортуна33 32
      17
      Зона вылета
      		Виллем II33 30
      18
      Зона вылета
      		ПЕК Зволле33 27

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