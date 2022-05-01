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Ислочь - Славия-Мозырь 15 Мая прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
15 мая 2022, воскресенье. 14:00 МСК. Беларусь - Высшая лига, 8-й тур
Ислочь
Славия-Мозырь

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Славия-Мозырь, которое состоится 15 Мая 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ислочь
      Минский район
      Славия-Мозырь
      Мозырь
      Главные тренеры
      Беларусь Артем Радков
      Беларусь Михаил Алексеевич Мартинович
      История личных встреч
      18.07.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 16 Славия-Мозырь1 : 1Ислочь
      12.03.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 1 Ислочь1 : 0Славия-Мозырь
      01.08.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 20 Славия-Мозырь2 : 4Ислочь
      18.04.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 5 Ислочь2 : 1Славия-Мозырь
      24.11.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 29 Славия-Мозырь2 : 0Ислочь
      07.07.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 14 Ислочь2 : 1Славия-Мозырь
      29.09.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 24 Ислочь1 : 0Славия-Мозырь
      21.05.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 9 Славия-Мозырь2 : 3Ислочь
      15.10.2016 Беларусь - Высшая лига Тур 25 Славия-Мозырь2 : 1Ислочь
      05.06.2016 Беларусь - Высшая лига Тур 10 Ислочь0 : 1Славия-Мозырь
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ761016-41990,5
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо Мн74309-41571,4
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ741214-81361,9
      4 Минск741211-81361,9
      5 Слуцк73319-71257,1
      6 Шахтёр С73319-41257,1
      7 Ислочь733112-81257,1
      8 Славия-Мозырь731311-91047,6
      9 Гомель73049-10942,9
      10 Неман72329-10942,9
      11 Торпедо-БелАЗ72146-11733,3
      12 Белшина71337-11628,6
      13 Витебск71337-12628,6
      14
      Стыковая зона
      		Арсенал70434-8419,0
      15
      Зона вылета
      		Динамо-Брест70346-12314,3
      16
      Зона вылета
      		Днепр М70162-1514,8

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