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Неман - Арсенал 15 Мая прямая трансляция

Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 8800
15 мая 2022, воскресенье. 18:00 МСК. Беларусь - Высшая лига, 8-й тур
Неман
Арсенал

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Арсенал, которое состоится 15 Мая 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Неман
      Гродно
      Арсенал
      Дзержинск
      Главные тренеры
      БеларусьИгорь Николаевич Ковалевич
      БеларусьПавел Кирильчик
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ862016-42083,3
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ851216-81666,7
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо Мн74309-41571,4
      4 Минск841311-101354,2
      5 Слуцк73319-71257,1
      6 Шахтёр С73319-41257,1
      7 Ислочь733112-81257,1
      8 Славия-Мозырь731311-91047,6
      9 Гомель831410-111041,7
      10 Неман72329-10942,9
      11 Торпедо-БелАЗ82246-11833,3
      12 Белшина81438-12729,2
      13 Витебск81438-13729,2
      14
      Стыковая зона
      		Арсенал70434-8419,0
      15
      Зона вылета
      		Динамо-Брест80447-13416,7
      16
      Зона вылета
      		Днепр М70162-1514,8

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