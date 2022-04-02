Неман - Арсенал 15 Мая прямая трансляция
Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 8800
15 мая 2022, воскресенье. 18:00 МСК. Беларусь - Высшая лига, 8-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Арсенал, которое состоится 15 Мая 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Неман
Гродно
Арсенал
Дзержинск
Главные тренеры
|Игорь Николаевич Ковалевич
|Павел Кирильчик
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|БАТЭ
|8
|6
|2
|0
|16-4
|20
|83,3
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Энергетик-БГУ
|8
|5
|1
|2
|16-8
|16
|66,7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|7
|4
|3
|0
|9-4
|15
|71,4
|4
|Минск
|8
|4
|1
|3
|11-10
|13
|54,2
|5
|Слуцк
|7
|3
|3
|1
|9-7
|12
|57,1
|6
|Шахтёр С
|7
|3
|3
|1
|9-4
|12
|57,1
|7
|Ислочь
|7
|3
|3
|1
|12-8
|12
|57,1
|8
|Славия-Мозырь
|7
|3
|1
|3
|11-9
|10
|47,6
|9
|Гомель
|8
|3
|1
|4
|10-11
|10
|41,7
|10
|Неман
|7
|2
|3
|2
|9-10
|9
|42,9
|11
|Торпедо-БелАЗ
|8
|2
|2
|4
|6-11
|8
|33,3
|12
|Белшина
|8
|1
|4
|3
|8-12
|7
|29,2
|13
|Витебск
|8
|1
|4
|3
|8-13
|7
|29,2
| 14
Стыковая зона
|Арсенал
|7
|0
|4
|3
|4-8
|4
|19,0
| 15
Зона вылета
|Динамо-Брест
|8
|0
|4
|4
|7-13
|4
|16,7
| 16
Зона вылета
|Днепр М
|7
|0
|1
|6
|2-15
|1
|4,8