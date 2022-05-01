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Сампдория - Фиорентина 16 Мая прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
16 мая 2022, понедельник. 19:30 МСК. Италия - Серия А, 37-й тур
Сампдория
Фиорентина

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сампдория - Фиорентина, которое состоится 16 Мая 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сампдория
      Генуя
      Фиорентина
      Флоренция
      Главные тренеры
      Италия Марко Джампаоло
      Италия Винченцо Итальяно
      История личных встреч
      30.11.2021 Италия - Серия А Тур 15 Фиорентина3 : 1Сампдория
      14.02.2021 Италия - Серия А Тур 22 Сампдория2 : 1Фиорентина
      02.10.2020 Италия - Серия А Тур 3 Фиорентина1 : 2Сампдория
      16.02.2020 Италия - Серия А Тур 24 Сампдория1 : 5Фиорентина
      25.09.2019 Италия - Серия А Тур 5 Фиорентина2 : 1Сампдория
      20.01.2019 Италия - Серия А Тур 20 Фиорентина3 : 3Сампдория
      19.09.2018 Италия - Серия А Тур 1 Сампдория1 : 1Фиорентина
      21.01.2018 Италия - Серия А Тур 21 Сампдория3 : 1Фиорентина
      13.12.2017 Кубок Италии 1/8 финала Фиорентина3 : 2Сампдория
      27.08.2017 Италия - Серия А Тур 2 Фиорентина1 : 2Сампдория
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Милан36248464-318074,1
      2
      Лига чемпионов
      		Интер М36239478-317872,2
      3
      Лига чемпионов
      		Наполи36227768-317367,6
      4
      Лига чемпионов
      		Ювентус36209755-336963,9
      5
      Лига Европы
      		Лацио361881072-536257,4
      6
      Лига Европы
      		Рома371791156-436054,1
      7
      Лига конференций
      		Фиорентина361851356-475954,6
      8 Аталанта361611965-455954,6
      9 Верона3714101362-565246,8
      10 Торино3713111346-385045,0
      11 Сассуоло3612111361-624743,5
      12 Удинезе3710141357-584439,6
      13 Болонья3611101542-524339,8
      14 Эмполи379111749-703834,2
      15 Специя371062141-683632,4
      16 Сампдория36962142-593330,6
      17 Салернитана377102033-743127,9
      18
      Зона вылета
      		Кальяри366111933-652926,9
      19
      Зона вылета
      		Дженоа364161627-562825,9
      20
      Зона вылета
      		Венеция37682334-692623,4

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