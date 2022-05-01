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Хаддерсфилд - Лутон 16 Мая прямая трансляция

Стадион: Джон Смит - Гэлфарм (Хаддерсфилд, Англия), вместимость: 24500
16 мая 2022, понедельник. 21:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
Хаддерсфилд Таун
Лутон Таун

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Лутон Таун, которое состоится 16 Мая 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Джон Смит - Гэлфарм (Хаддерсфилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Хаддерсфилд Таун
      Хаддерсфилд
      Лутон Таун
      Лутон
      Главные тренеры
      Испания Карлос Корберан
      Уэльс Натан Джонс
      История личных встреч
      13.05.2022 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала Лутон Таун1 : 1Хаддерсфилд Таун
      11.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 41 Хаддерсфилд Таун2 : 0Лутон Таун
      02.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 11 Лутон Таун0 : 0Хаддерсфилд Таун
      06.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 28 Лутон Таун1 : 1Хаддерсфилд Таун
      07.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 11 Хаддерсфилд Таун1 : 1Лутон Таун
      10.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 43 Хаддерсфилд Таун0 : 2Лутон Таун
      31.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 6 Лутон Таун2 : 1Хаддерсфилд Таун

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