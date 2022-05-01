Хаддерсфилд - Лутон 16 Мая прямая трансляция
Стадион: Джон Смит - Гэлфарм (Хаддерсфилд, Англия), вместимость: 24500
16 мая 2022, понедельник. 21:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Лутон Таун, которое состоится 16 Мая 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Джон Смит - Гэлфарм (Хаддерсфилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Лутон Таун
Лутон
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Натан Джонс
История личных встреч
|13.05.2022
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала
|1 : 1
|11.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 41
|2 : 0
|02.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 11
|0 : 0
|06.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 28
|1 : 1
|07.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 11
|1 : 1
|10.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 43
|0 : 2
|31.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 6
|2 : 1