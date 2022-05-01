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Словакия - Канада 16 Мая прямая трансляция

Стадион: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 8200
16 мая 2022, понедельник. 16:20 МСК. ЧМ-2022, Группа A
Словакия
Канада

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Словакия - Канада, которое состоится 16 Мая 2022 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Словакия
      Канада
      Главные тренеры
      Канада Крэйг Рэмзи
      Канада Клод Жюльен
      История личных встреч
      13.05.2019 ЧМ-2019 Группа A Словакия5 : 6Канада
      14.05.2016 ЧМ-2016 Группа B. Тур 6 Канада5 : 0Словакия
      10.05.2014 ЧМ-2014 Группа A. Тур 2 Канада4 : 1Словакия
      18.12.2013 Универсиада 1/4 финала Канада6 : 0Словакия
      17.05.2012 ЧМ-2012 1/4 финала Канада3 : 4Словакия
      04.05.2012 ЧМ-2012 Группа A. Тур 1 Канада3 : 2Словакия
      27.02.2010 Олимпийские игры 2010 1/2 финала Канада3 : 2Словакия
      28.04.2009 ЧМ-2009 Группа A. Тур 3 Канада7 : 3Словакия
      02.05.2007 ЧМ-2007 Группа C. Тур 3 Канада5 : 4Словакия
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Словакия — Канада. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 16:20 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Канада2 6
      2
      1/4 финала
      		Германия2 3
      3
      1/4 финала
      		Дания1 3
      4
      1/4 финала
      		Швейцария1 3
      5 Словакия2 3
      6 Франция1 0
      7 Италия2 0
      8
      Зона вылета
      		Казахстан1 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Финляндия2 6
      2
      1/4 финала
      		Чехия1 3
      3
      1/4 финала
      		США1 3
      4
      1/4 финала
      		Швеция1 3
      5 Норвегия2 2
      6 Великобритания2 1
      7 Австрия1 0
      8
      Зона вылета
      		Латвия2 0

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