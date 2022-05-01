Словакия - Канада 16 Мая прямая трансляция
Стадион: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 8200
16 мая 2022, понедельник. 16:20 МСК. ЧМ-2022, Группа A
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20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Словакия - Канада, которое состоится 16 Мая 2022 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Словакия
Канада
Главные тренеры
|Крэйг Рэмзи
|Клод Жюльен
История личных встреч
|13.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа A
|5 : 6
|14.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа B. Тур 6
|5 : 0
|10.05.2014
|ЧМ-2014
|Группа A. Тур 2
|4 : 1
|18.12.2013
|Универсиада
|1/4 финала
|6 : 0
|17.05.2012
|ЧМ-2012
|1/4 финала
|3 : 4
|04.05.2012
|ЧМ-2012
|Группа A. Тур 1
|3 : 2
|27.02.2010
|Олимпийские игры 2010
|1/2 финала
|3 : 2
|28.04.2009
|ЧМ-2009
|Группа A. Тур 3
|7 : 3
|02.05.2007
|ЧМ-2007
|Группа C. Тур 3
|5 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Словакия — Канада. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 16:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Канада
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Германия
|2
|3
| 3
1/4 финала
|Дания
|1
|3
| 4
1/4 финала
|Швейцария
|1
|3
|5
|Словакия
|2
|3
|6
|Франция
|1
|0
|7
|Италия
|2
|0
| 8
Зона вылета
|Казахстан
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Финляндия
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Чехия
|1
|3
| 3
1/4 финала
|США
|1
|3
| 4
1/4 финала
|Швеция
|1
|3
|5
|Норвегия
|2
|2
|6
|Великобритания
|2
|1
|7
|Австрия
|1
|0
| 8
Зона вылета
|Латвия
|2
|0