Франция - Германия 16 Мая прямая трансляция
Стадион: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 8200
16 мая 2022, понедельник. 20:20 МСК. ЧМ-2022, Группа A
0'
20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Франция - Германия, которое состоится 16 Мая 2022 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Франция
Германия
Главные тренеры
|Филипп Бозон
|Тони Сёдерхольм
История личных встреч
|14.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа A
|4 : 1
|07.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа B. Тур 1
|3 : 2 Б
|02.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа A. Тур 1
|1 : 2
|14.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа B. Тур 7
|2 : 3 ОТ
|28.04.2009
|ЧМ-2009
|Группа B. Тур 3
|2 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Канада
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Германия
|2
|3
| 3
1/4 финала
|Дания
|1
|3
| 4
1/4 финала
|Швейцария
|1
|3
|5
|Словакия
|2
|3
|6
|Франция
|1
|0
|7
|Италия
|2
|0
| 8
Зона вылета
|Казахстан
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Финляндия
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Чехия
|1
|3
| 3
1/4 финала
|США
|1
|3
| 4
1/4 финала
|Швеция
|1
|3
|5
|Норвегия
|2
|2
|6
|Великобритания
|2
|1
|7
|Австрия
|1
|0
| 8
Зона вылета
|Латвия
|2
|0