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Франция - Германия 16 Мая прямая трансляция

Стадион: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 8200
16 мая 2022, понедельник. 20:20 МСК. ЧМ-2022, Группа A
Франция
Германия

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Франция - Германия, которое состоится 16 Мая 2022 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Франция
      Германия
      Главные тренеры
      Франция Филипп Бозон
      Германия Тони Сёдерхольм
      История личных встреч
      14.05.2019 ЧМ-2019 Группа A Германия4 : 1Франция
      07.05.2016 ЧМ-2016 Группа B. Тур 1 Франция3 : 2 БГермания
      02.05.2015 ЧМ-2015 Группа A. Тур 1 Франция1 : 2Германия
      14.05.2013 ЧМ-2013 Группа B. Тур 7 Франция2 : 3 ОТГермания
      28.04.2009 ЧМ-2009 Группа B. Тур 3 Франция2 : 1Германия
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Канада2 6
      2
      1/4 финала
      		Германия2 3
      3
      1/4 финала
      		Дания1 3
      4
      1/4 финала
      		Швейцария1 3
      5 Словакия2 3
      6 Франция1 0
      7 Италия2 0
      8
      Зона вылета
      		Казахстан1 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Финляндия2 6
      2
      1/4 финала
      		Чехия1 3
      3
      1/4 финала
      		США1 3
      4
      1/4 финала
      		Швеция1 3
      5 Норвегия2 2
      6 Великобритания2 1
      7 Австрия1 0
      8
      Зона вылета
      		Латвия2 0

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