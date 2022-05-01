Латвия - Норвегия 16 Мая прямая трансляция
Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
16 мая 2022, понедельник. 16:20 МСК. ЧМ-2022, Группа B
0'
20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Латвия - Норвегия, которое состоится 16 Мая 2022 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Латвия
Норвегия
Главные тренеры
|Харийс Витолиньш
|Петтер Торесен
История личных встреч
|28.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа B
|3 : 4 Б
|21.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа B
|1 : 4
|05.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа B
|2 : 3 ОТ
|17.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа A. Тур 7
|1 : 3
|12.05.2012
|ЧМ-2012
|Группа B. Тур 5
|3 : 0
|16.05.2010
|ЧМ-2010
|Группа F. Тур 2
|5 : 0
|11.05.2008
|ЧМ-2008
|Группа F. Тур 2
|1 : 4
|07.05.2007
|ЧМ-2007
|Группа G. Тур 3
|4 : 7
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Канада
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Германия
|2
|3
| 3
1/4 финала
|Дания
|1
|3
| 4
1/4 финала
|Швейцария
|1
|3
|5
|Словакия
|2
|3
|6
|Франция
|1
|0
|7
|Италия
|2
|0
| 8
Зона вылета
|Казахстан
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Финляндия
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Чехия
|1
|3
| 3
1/4 финала
|США
|1
|3
| 4
1/4 финала
|Швеция
|1
|3
|5
|Норвегия
|2
|2
|6
|Великобритания
|2
|1
|7
|Австрия
|1
|0
| 8
Зона вылета
|Латвия
|2
|0