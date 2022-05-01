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Латвия - Норвегия 16 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
16 мая 2022, понедельник. 16:20 МСК. ЧМ-2022, Группа B
Латвия
Норвегия

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Латвия - Норвегия, которое состоится 16 Мая 2022 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Латвия
      Норвегия
      Главные тренеры
      Латвия Харийс Витолиньш
      Норвегия Петтер Торесен
      История личных встреч
      28.05.2021 ЧМ-2021 Группа B Латвия3 : 4 БНорвегия
      21.05.2019 ЧМ-2019 Группа B Норвегия1 : 4Латвия
      05.05.2018 ЧМ-2018 Группа B Норвегия2 : 3 ОТЛатвия
      17.05.2016 ЧМ-2016 Группа A. Тур 7 Латвия1 : 3Норвегия
      12.05.2012 ЧМ-2012 Группа B. Тур 5 Норвегия3 : 0Латвия
      16.05.2010 ЧМ-2010 Группа F. Тур 2 Латвия5 : 0Норвегия
      11.05.2008 ЧМ-2008 Группа F. Тур 2 Норвегия1 : 4Латвия
      07.05.2007 ЧМ-2007 Группа G. Тур 3 Латвия4 : 7Норвегия
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Канада2 6
      2
      1/4 финала
      		Германия2 3
      3
      1/4 финала
      		Дания1 3
      4
      1/4 финала
      		Швейцария1 3
      5 Словакия2 3
      6 Франция1 0
      7 Италия2 0
      8
      Зона вылета
      		Казахстан1 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Финляндия2 6
      2
      1/4 финала
      		Чехия1 3
      3
      1/4 финала
      		США1 3
      4
      1/4 финала
      		Швеция1 3
      5 Норвегия2 2
      6 Великобритания2 1
      7 Австрия1 0
      8
      Зона вылета
      		Латвия2 0

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