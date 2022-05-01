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Финляндия - США 16 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
16 мая 2022, понедельник. 20:20 МСК. ЧМ-2022, Группа B
Финляндия
США

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - США, которое состоится 16 Мая 2022 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Финляндия
      США
      Главные тренеры
      Финляндия Юкка Ялонен
      США Дэвид Куинн
      История личных встреч
      22.05.2021 ЧМ-2021 Группа B Финляндия2 : 1США
      13.05.2019 ЧМ-2019 Группа A США3 : 2 ОТФинляндия
      15.05.2018 ЧМ-2018 Группа B Финляндия6 : 2США
      18.05.2017 ЧМ-2017 1/4 финала США0 : 2Финляндия
      09.05.2016 ЧМ-2016 Группа B. Тур 3 Финляндия3 : 2США
      01.05.2015 ЧМ-2015 Группа B. Тур 1 США5 : 1Финляндия
      18.05.2014 ЧМ-2014 Группа B. Тур 6 США3 : 1Финляндия
      22.02.2014 Олимпийские игры 2014 За 3-е место США0 : 5Финляндия
      19.05.2013 ЧМ-2013 За 3-е место Финляндия2 : 3 БСША
      08.05.2013 ЧМ-2013 Группа B. Тур 4 США4 : 1Финляндия
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Финляндия — США. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 20:20 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Канада2 6
      2
      1/4 финала
      		Германия2 3
      3
      1/4 финала
      		Дания1 3
      4
      1/4 финала
      		Швейцария1 3
      5 Словакия2 3
      6 Франция1 0
      7 Италия2 0
      8
      Зона вылета
      		Казахстан1 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Финляндия2 6
      2
      1/4 финала
      		Чехия1 3
      3
      1/4 финала
      		США1 3
      4
      1/4 финала
      		Швеция1 3
      5 Норвегия2 2
      6 Великобритания2 1
      7 Австрия1 0
      8
      Зона вылета
      		Латвия2 0

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