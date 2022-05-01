Финляндия - США 16 Мая прямая трансляция
Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
16 мая 2022, понедельник. 20:20 МСК. ЧМ-2022, Группа B
0'
20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - США, которое состоится 16 Мая 2022 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финляндия
США
Главные тренеры
|Юкка Ялонен
|Дэвид Куинн
История личных встреч
|22.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа B
|2 : 1
|13.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа A
|3 : 2 ОТ
|15.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа B
|6 : 2
|18.05.2017
|ЧМ-2017
|1/4 финала
|0 : 2
|09.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа B. Тур 3
|3 : 2
|01.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа B. Тур 1
|5 : 1
|18.05.2014
|ЧМ-2014
|Группа B. Тур 6
|3 : 1
|22.02.2014
|Олимпийские игры 2014
|За 3-е место
|0 : 5
|19.05.2013
|ЧМ-2013
|За 3-е место
|2 : 3 Б
|08.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа B. Тур 4
|4 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Финляндия — США. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 20:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Канада
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Германия
|2
|3
| 3
1/4 финала
|Дания
|1
|3
| 4
1/4 финала
|Швейцария
|1
|3
|5
|Словакия
|2
|3
|6
|Франция
|1
|0
|7
|Италия
|2
|0
| 8
Зона вылета
|Казахстан
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Финляндия
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Чехия
|1
|3
| 3
1/4 финала
|США
|1
|3
| 4
1/4 финала
|Швеция
|1
|3
|5
|Норвегия
|2
|2
|6
|Великобритания
|2
|1
|7
|Австрия
|1
|0
| 8
Зона вылета
|Латвия
|2
|0