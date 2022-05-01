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Саутгемптон - Ливерпуль 17 Мая прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
17 мая 2022, вторник. 21:45 МСК. Англия - Премьер-лига, 37-й тур
Саутгемптон
Ливерпуль

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Ливерпуль, которое состоится 17 Мая 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Саутгемптон
      Саутгемптон
      Ливерпуль
      Ливерпуль
      Главные тренеры
      Австрия Ральф Хазенхюттль
      Германия Юрген Клопп
      История личных встреч
      27.11.2021 Англия - Премьер-лига Тур 13 Ливерпуль4 : 0Саутгемптон
      08.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 35 Ливерпуль2 : 0Саутгемптон
      04.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 17 Саутгемптон1 : 0Ливерпуль
      01.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 25 Ливерпуль4 : 0Саутгемптон
      17.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 2 Саутгемптон1 : 2Ливерпуль
      05.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 33 Саутгемптон1 : 3Ливерпуль
      22.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 6 Ливерпуль3 : 0Саутгемптон
      11.02.2018 Англия - Премьер-лига Тур 27 Саутгемптон0 : 2Ливерпуль
      18.11.2017 Англия - Премьер-лига Тур 12 Ливерпуль3 : 0Саутгемптон
      07.05.2017 Англия - Премьер-лига Тур 36 Ливерпуль0 : 0Саутгемптон
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура АПЛ: «Саутгемптон» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити37286396-249081,1
      2
      Лига чемпионов
      		Ливерпуль36268289-248679,6
      3
      Лига чемпионов
      		Челси362010673-317064,8
      4
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур372151164-406861,3
      5
      Лига Европы
      		Арсенал362131256-456661,1
      6
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед3716101157-565852,3
      7
      Квалификация Лиги конференций
      		Вест Хэм Юнайтед371681359-485650,5
      8 Вулверхэмптон371561637-405145,9
      9 Лестер Сити361391457-574844,4
      10 Брайтон энд Хоув Альбион3711151139-434843,2
      11 Брентфорд371371747-544641,4
      12 Кристал Пэлас3610151147-434541,7
      13 Астон Вилла361351849-504440,7
      14 Ньюкасл Юнайтед3611101540-614339,8
      15 Саутгемптон369131441-614037,0
      16 Эвертон361062039-593633,3
      17 Лидс Юнайтед378111840-783531,5
      18
      Зона вылета
      		Бёрнли367131632-503431,5
      19
      Зона вылета
      		Уотфорд37652633-752320,7
      20
      Зона вылета
      		Норвич Сити37572523-792219,8

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