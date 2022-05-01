Саутгемптон - Ливерпуль 17 Мая прямая трансляция
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
17 мая 2022, вторник. 21:45 МСК. Англия - Премьер-лига, 37-й тур
0'
45'
90'
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Ливерпуль, которое состоится 17 Мая 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
|Ральф Хазенхюттль
|Юрген Клопп
История личных встреч
|27.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|4 : 0
|08.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|2 : 0
|04.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|1 : 0
|01.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|4 : 0
|17.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|1 : 2
|05.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|1 : 3
|22.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|3 : 0
|11.02.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|0 : 2
|18.11.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|3 : 0
|07.05.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|0 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура АПЛ: «Саутгемптон» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|37
|28
|6
|3
|96-24
|90
|81,1
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|36
|26
|8
|2
|89-24
|86
|79,6
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|36
|20
|10
|6
|73-31
|70
|64,8
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|37
|21
|5
|11
|64-40
|68
|61,3
| 5
Лига Европы
|Арсенал
|36
|21
|3
|12
|56-45
|66
|61,1
| 6
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|37
|16
|10
|11
|57-56
|58
|52,3
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|16
|8
|13
|59-48
|56
|50,5
|8
|Вулверхэмптон
|37
|15
|6
|16
|37-40
|51
|45,9
|9
|Лестер Сити
|36
|13
|9
|14
|57-57
|48
|44,4
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|37
|11
|15
|11
|39-43
|48
|43,2
|11
|Брентфорд
|37
|13
|7
|17
|47-54
|46
|41,4
|12
|Кристал Пэлас
|36
|10
|15
|11
|47-43
|45
|41,7
|13
|Астон Вилла
|36
|13
|5
|18
|49-50
|44
|40,7
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|11
|10
|15
|40-61
|43
|39,8
|15
|Саутгемптон
|36
|9
|13
|14
|41-61
|40
|37,0
|16
|Эвертон
|36
|10
|6
|20
|39-59
|36
|33,3
|17
|Лидс Юнайтед
|37
|8
|11
|18
|40-78
|35
|31,5
| 18
Зона вылета
|Бёрнли
|36
|7
|13
|16
|32-50
|34
|31,5
| 19
Зона вылета
|Уотфорд
|37
|6
|5
|26
|33-75
|23
|20,7
| 20
Зона вылета
|Норвич Сити
|37
|5
|7
|25
|23-79
|22
|19,8