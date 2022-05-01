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Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 17 Мая прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
17 мая 2022, вторник. 21:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
Ноттингем Форест
Шеффилд Юнайтед

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 17 Мая 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ноттингем Форест
      Ноттингем
      Шеффилд Юнайтед
      Шеффилд
      Главные тренеры
      Уэльс Стивен Купер
      Англия Пол Хекингботтом
      История личных встреч
      14.05.2022 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала Шеффилд Юнайтед1 : 2Ноттингем Форест
      04.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 36 Шеффилд Юнайтед1 : 1Ноттингем Форест
      02.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 16 Ноттингем Форест1 : 1Шеффилд Юнайтед
      19.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 43 Шеффилд Юнайтед2 : 0Ноттингем Форест
      03.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 16 Ноттингем Форест1 : 0Шеффилд Юнайтед
      17.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 38 Шеффилд Юнайтед0 : 0Ноттингем Форест
      30.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 11 Ноттингем Форест2 : 1Шеффилд Юнайтед
      16.02.2014 Кубок Англии 1/8 финала Шеффилд Юнайтед3 : 1Ноттингем Форест

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