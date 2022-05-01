Чехия - Австрия 17 Мая прямая трансляция
Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
17 мая 2022, вторник. 16:20 МСК. ЧМ-2022, Группа B
0'
20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чехия - Австрия, которое состоится 17 Мая 2022 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чехия
Австрия
Главные тренеры
|Кари Ялонен
|Роджер Бадер
История личных встреч
|01.05.2022
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Carlson
|4 : 1
|19.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа B
|0 : 8
|14.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа A
|4 : 3
|08.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа A. Тур 5
|4 : 0
|29.04.2007
|ЧМ-2007
|Группа B. Тур 2
|6 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Чехия — Австрия. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 16:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Канада
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Швейцария
|2
|6
| 3
1/4 финала
|Словакия
|3
|3
| 4
1/4 финала
|Германия
|2
|3
|5
|Дания
|2
|3
|6
|Франция
|2
|3
|7
|Италия
|2
|0
| 8
Зона вылета
|Казахстан
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Финляндия
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Швеция
|2
|6
| 3
1/4 финала
|США
|2
|5
| 4
1/4 финала
|Чехия
|2
|3
|5
|Латвия
|3
|3
|6
|Норвегия
|3
|2
|7
|Австрия
|2
|1
| 8
Зона вылета
|Великобритания
|2
|1