Швейцария - Казахстан 17 Мая прямая трансляция
Стадион: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 8200
17 мая 2022, вторник. 20:20 МСК. ЧМ-2022, Группа A
0'
20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швейцария - Казахстан, которое состоится 17 Мая 2022 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швейцария
Казахстан
Главные тренеры
|Патрик Фишер
|Юрий Владимирович Михайлис
История личных встреч
|07.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа A. Тур 1
|2 : 3 Б
|17.05.2014
|ЧМ-2014
|Группа B. Тур 6
|6 : 2
|05.05.2012
|ЧМ-2012
|Группа A. Тур 1
|5 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Швейцария — Казахстан. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 20:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Канада
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Швейцария
|2
|6
| 3
1/4 финала
|Словакия
|3
|3
| 4
1/4 финала
|Германия
|2
|3
|5
|Дания
|2
|3
|6
|Франция
|2
|3
|7
|Италия
|2
|0
| 8
Зона вылета
|Казахстан
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Финляндия
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Швеция
|2
|6
| 3
1/4 финала
|США
|2
|5
| 4
1/4 финала
|Чехия
|2
|3
|5
|Латвия
|3
|3
|6
|Норвегия
|3
|2
|7
|Австрия
|2
|1
| 8
Зона вылета
|Великобритания
|2
|1