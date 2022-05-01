21:30 ()
Свернуть список

Швейцария - Казахстан 17 Мая прямая трансляция

Стадион: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 8200
17 мая 2022, вторник. 20:20 МСК. ЧМ-2022, Группа A
Швейцария
Казахстан

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швейцария - Казахстан, которое состоится 17 Мая 2022 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Швейцария
      Казахстан
      Главные тренеры
      Швейцария Патрик Фишер
      Казахстан Юрий Владимирович Михайлис
      История личных встреч
      07.05.2016 ЧМ-2016 Группа A. Тур 1 Швейцария2 : 3 БКазахстан
      17.05.2014 ЧМ-2014 Группа B. Тур 6 Швейцария6 : 2Казахстан
      05.05.2012 ЧМ-2012 Группа A. Тур 1 Швейцария5 : 1Казахстан
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Швейцария — Казахстан. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 20:20 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Канада3 9
      2
      1/4 финала
      		Швейцария2 6
      3
      1/4 финала
      		Словакия3 3
      4
      1/4 финала
      		Германия2 3
      5 Дания2 3
      6 Франция2 3
      7 Италия2 0
      8
      Зона вылета
      		Казахстан2 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Финляндия2 6
      2
      1/4 финала
      		Швеция2 6
      3
      1/4 финала
      		США2 5
      4
      1/4 финала
      		Чехия2 3
      5 Латвия3 3
      6 Норвегия3 2
      7 Австрия2 1
      8
      Зона вылета
      		Великобритания2 1

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2021
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close