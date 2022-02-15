Швеция - Великобритания 17 Мая прямая трансляция
Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
17 мая 2022, вторник. 20:20 МСК. ЧМ-2022, Группа B
0'
20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция - Великобритания, которое состоится 17 Мая 2022 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швеция
Великобритания
Главные тренеры
|Юхан Гарпенлёв
|Питер Рассел
История личных встреч
|28.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа A
|4 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Канада
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Швейцария
|2
|6
| 3
1/4 финала
|Словакия
|3
|3
| 4
1/4 финала
|Германия
|2
|3
|5
|Дания
|2
|3
|6
|Франция
|2
|3
|7
|Италия
|2
|0
| 8
Зона вылета
|Казахстан
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Финляндия
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Швеция
|2
|6
| 3
1/4 финала
|США
|2
|5
| 4
1/4 финала
|Чехия
|2
|3
|5
|Латвия
|3
|3
|6
|Норвегия
|3
|2
|7
|Австрия
|2
|1
| 8
Зона вылета
|Великобритания
|2
|1