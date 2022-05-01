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Франция - Италия 18 Мая прямая трансляция

Стадион: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 8200
18 мая 2022, среда. 16:20 МСК. ЧМ-2022, Группа A
Франция
Италия

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Франция - Италия, которое состоится 18 Мая 2022 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Франция
      Италия
      Главные тренеры
      Франция Филипп Бозон
      Канада Грег Айрленд
      История личных встреч
      27.08.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Группа E. Тур 2 Франция2 : 0Италия
      11.05.2014 ЧМ-2014 Группа A. Тур 2 Франция1 : 2Италия
      15.05.2010 ЧМ-2010 Группа G. Тур 1 Италия1 : 2Франция
      11.05.2008 ЧМ-2008 Группа G Италия4 : 6Франция
      10.05.2008 ЧМ-2008 Группа G Франция3 : 2Италия
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Канада3 9
      2
      1/4 финала
      		Швейцария2 6
      3
      1/4 финала
      		Германия3 6
      4
      1/4 финала
      		Дания3 6
      5 Словакия3 3
      6 Франция3 3
      7 Италия3 0
      8
      Зона вылета
      		Казахстан2 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Финляндия3 9
      2
      1/4 финала
      		Швеция2 6
      3
      1/4 финала
      		США3 5
      4
      1/4 финала
      		Чехия3 4
      5 Австрия3 3
      6 Латвия3 3
      7 Норвегия3 2
      8
      Зона вылета
      		Великобритания2 1

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