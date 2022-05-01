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Норвегия - Австрия 18 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
18 мая 2022, среда. 16:20 МСК. ЧМ-2022, Группа B
Норвегия
Австрия

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Норвегия - Австрия, которое состоится 18 Мая 2022 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Норвегия
      Австрия
      Главные тренеры
      Норвегия Петтер Торесен
      Швейцария Роджер Бадер
      История личных встреч
      17.05.2019 ЧМ-2019 Группа B Австрия3 : 5Норвегия
      16.02.2014 Олимпийские игры 2014 Группа B. Тур 3 Австрия3 : 1Норвегия
      04.05.2011 ЧМ-2011 Группа C. Тур 3 Австрия0 : 5Норвегия
      04.05.2007 ЧМ-2007 Группа G. Тур 1 Австрия2 : 3 ОТНорвегия
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Канада3 9
      2
      1/4 финала
      		Швейцария2 6
      3
      1/4 финала
      		Германия3 6
      4
      1/4 финала
      		Дания3 6
      5 Словакия3 3
      6 Франция3 3
      7 Италия3 0
      8
      Зона вылета
      		Казахстан2 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Финляндия3 9
      2
      1/4 финала
      		Швеция2 6
      3
      1/4 финала
      		США3 5
      4
      1/4 финала
      		Чехия3 4
      5 Австрия3 3
      6 Латвия3 3
      7 Норвегия3 2
      8
      Зона вылета
      		Великобритания2 1

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