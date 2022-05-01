Финляндия - Швеция 18 Мая прямая трансляция
Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
18 мая 2022, среда. 20:20 МСК. ЧМ-2022, Группа B
0'
20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - Швеция, которое состоится 18 Мая 2022 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финляндия
Швеция
Главные тренеры
|Юкка Ялонен
|Юхан Гарпенлёв
История личных встреч
|08.05.2022
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|4 : 3
|01.05.2022
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Carlson
|2 : 0
|13.02.2022
|Олимпийские игры 2022 (м)
|Группа C
|4 : 3 ОТ
|14.11.2021
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|1 : 3
|15.05.2021
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Carlson
|3 : 2
|14.02.2021
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|3 : 0
|19.12.2020
|Еврохоккейтур
|Кубок Первого канала
|1 : 4
|08.11.2020
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|3 : 2
|09.02.2020
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|5 : 1
|14.12.2019
|Еврохоккейтур
|Кубок Первого канала
|5 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Финляндия — Швеция. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 20:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Канада
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Швейцария
|2
|6
| 3
1/4 финала
|Германия
|3
|6
| 4
1/4 финала
|Дания
|3
|6
|5
|Словакия
|3
|3
|6
|Франция
|3
|3
|7
|Италия
|3
|0
| 8
Зона вылета
|Казахстан
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Финляндия
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Швеция
|2
|6
| 3
1/4 финала
|США
|3
|5
| 4
1/4 финала
|Чехия
|3
|4
|5
|Австрия
|3
|3
|6
|Латвия
|3
|3
|7
|Норвегия
|3
|2
| 8
Зона вылета
|Великобритания
|2
|1