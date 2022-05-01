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Финляндия - Швеция 18 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
18 мая 2022, среда. 20:20 МСК. ЧМ-2022, Группа B
Финляндия
Швеция

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - Швеция, которое состоится 18 Мая 2022 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Финляндия
      Швеция
      Главные тренеры
      Финляндия Юкка Ялонен
      Швеция Юхан Гарпенлёв
      История личных встреч
      08.05.2022 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Швеция4 : 3Финляндия
      01.05.2022 Еврохоккейтур Хоккейные игры Carlson Швеция2 : 0Финляндия
      13.02.2022 Олимпийские игры 2022 (м) Группа C Финляндия4 : 3 ОТШвеция
      14.11.2021 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Финляндия1 : 3Швеция
      15.05.2021 Еврохоккейтур Хоккейные игры Carlson Швеция3 : 2Финляндия
      14.02.2021 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Швеция3 : 0Финляндия
      19.12.2020 Еврохоккейтур Кубок Первого канала Финляндия1 : 4Швеция
      08.11.2020 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Финляндия3 : 2Швеция
      09.02.2020 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Швеция5 : 1Финляндия
      14.12.2019 Еврохоккейтур Кубок Первого канала Финляндия5 : 1Швеция
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Финляндия — Швеция. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 20:20 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Канада3 9
      2
      1/4 финала
      		Швейцария2 6
      3
      1/4 финала
      		Германия3 6
      4
      1/4 финала
      		Дания3 6
      5 Словакия3 3
      6 Франция3 3
      7 Италия3 0
      8
      Зона вылета
      		Казахстан2 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Финляндия3 9
      2
      1/4 финала
      		Швеция2 6
      3
      1/4 финала
      		США3 5
      4
      1/4 финала
      		Чехия3 4
      5 Австрия3 3
      6 Латвия3 3
      7 Норвегия3 2
      8
      Зона вылета
      		Великобритания2 1

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